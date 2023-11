Nostalgia degli anni '80 e '90? C'è la Black Friday Fun House di Amazon a Milano

Amazon, il gigante del commercio online, inaugura oggi a Milano, la Black Friday Fun House, un pop up store dove i visitatori potranno scoprire le offerte e le novità da cui lasciarsi ispirare in vista dell’avvento del Natale. La sede dello spazio espositivo si trova in via De Cristoforis 1, all’angolo con corso Como, una delle strade più frequentate nelle serate della movida: l’ambiente interno della location ricrea quell’atmosfera stravagante e vintage che subito trasporta il visitatore negli indimenticabili anni Ottanta e Novanta. Le porte della Fun House saranno aperte al pubblico fino al 26 di questo mese. Una volta all’interno della Fun House, ci si imbatte in un percorso, lungo il quale si incontrano diversi angoli tematici che raccolgono una parte della vasta offerta Amazon e permettono ai più curiosi di conoscere i migliori prodotti scansionando il QR code di riferimento. Tra questi, l’area Charity, vicino all'entrata, permette di conoscere le tante attività di Amazon a supporto della comunità come Un click per la Scuola, l’iniziativa volta a sostenere la scuola e la didattica.

Di fronte è impossibile non notare il modello della Fiat Topolino nella versione elettrica, una scelta volta a ribadire l'impegno green di Amazon attraverso uno dei prodotti più iconici italiani, e accanto l'area bar dove i visitatori potranno gustare alcuni prodotti di Casa Sant'Orsola, tra le più grandi aziende vinicole italiane a conduzione familiare.

Immancabile l’area Gaming, dove si possono trovare macchinenette e videogiochi per tutte le età, e scoprire la Top 10 Toys 2023, la classifica dei giochi più ricercati e valutati con almeno quattro stelle su Amazon.

Grande spazio è dato all’area Beauty dove i partecipanti potranno affidarsi alle mani dei professionisti del salone di Fanola che realizzanno il trattamento più adatto in base al capello e alle esigenze della persona. Da non perdere inoltre l’angolo dedicato al Made in Italy trasformato nel laboratorio della Pasticceria Fraccaro 1932, dove si potrà assistere alla decorazione dei panettoni natalizi che, per questa occasione speciale, ha creato il Panettone Antico Special Edition, realizzato con l’impiego del lievito madre per rendere omaggio alla migliore tradizione dolciaria italiana.

Alexa, l’altoparlante intelligente prodotto da Amazon, compie cinque anni dal suo arrivo in Italia e ha una vetrina dedicata dove i clienti possono scoprire le sue nuove funzionalità e i nuovi dispositivi Echo.

Quattro sono i pilastri portanti nella strategia del colosso e-commerce: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Per poter tenere fede a questi capisaldi, Amazon si deve confrontare con un contesto in cui il trend di acquisti tramite e-commerce è sempre più in crescita, ma l’inflazione e l’incertezza sul futuro possono rappresentare un freno per le spese dei consumatori. Di questo e di altro se ne è parlato nell’intervista a Giorgio Busnelli, vice presidente Amazon delle categorie di largo consumo in Europa.

Dottor Busnelli, in questo contesto di inflazione e di incertezza, quali sono i volumi di acquisto online degli italiani? E quali sono le regioni in cui i volumi sono più alti?

“In questo contesto di elevata inflazione, noi pensiamo di svolgere un ruolo importante. Noi di Amazon abbiamo condotto uno studio con European House Ambrosetti sull’impatto dell’e-commerce nel contesto del retail italiano ed è emerso che negli ultimi sei anni, se non ci fosse stato il commercio online, il carrello medio della spesa degli italiani sarebbe stato del 5% più alto. Alle famiglie riusciamo ad offrire un’ampia selezione a prezzi competitivi e con la convenienza di spedizioni in tempi rapidi. Amazon copre tutto il territorio nazionale e dal 2010 abbiamo investito 16,9 miliardi di euro per potenziare le infrastrutture fisiche per raggiungere ogni angolo del Paese, senza differenze tra Nord e Sud”.

Avete notato qualche cambiamento nelle abitudini di acquisto degli italiani nell'ultimo anno e mezzo, dopo la fine della pandemia e l'inizio della guerra in Ucraina?

“Durante la pandemia c’è stato un notevole incremento degli acquirenti online: nel solo 2020 sono stati stimati 2 milioni di italiani che prima di allora non avevano mai sperimentato l’e-commerce. Nel 2022 il mercato delle vendite online valeva 48 miliardi di euro con una crescita tra il 2017 e il 2022 del 15% annuo e il fenomeno è in continua espansione. Dopo la parentesi pandemica e lo scoppio del conflitto in Ucraina, il trend non ha subito flessioni”.

Come mai la scelta di aprire un pop up store e la decisione di farlo a sfondo anni ‘80 e ‘90, all'insegna di divertimento e del gioco? Sulla base di che cosa avete selezionato i prodotti che troviamo esposti nel pop up?

“L’idea di uno spazio retrò nasce con l’intento di accogliere i visitatori in un’atmosfera ludica e spensierata volta a strappare un sorriso con l’avvicinarsi del Natale. Per quanto riguarda la selezione dei prodotti esposti, ci basiamo sui feedback dei clienti e sui volumi di acquisto per poter dare loro nuova ispirazione nelle scelte di consumo”.

Il Made in Italy è un asset importante della vostra strategia aziendale: come supportate le pmi italiane e in cosa consiste il vostro sostegno?

“Il Made in Italy per noi è molto importante. Abbiamo 5.500 aziende che forniscono prodotti iconici e che grazie ad Amazon possono venderli in 11 Paesi nel mondo, fino a raggiungere volumi dal valore di 950 milioni di euro nel 2022. Ciò si inserisce in un contesto più ampio in cui Amazon, che è una vetrina internazionale, dà il suo supporto alle pmi italiane per far conoscere la loro produzione all’estero”.

Perché avete scelto di esporre la Fiat Topolino elettrica? Che cosa rappresenta per voi e per gli italiani? Avete altri progetti legati alla sostenibilità ambientali? Se sì, quali?

“Ci è sembrato opportuno proporre ai nostri clienti anche un simbolo del Made In Italy come l’automobile Fiat. In particolare, la Topolino raccoglie un’eredità che viene da lontano perché è un modello iconico e che oggi viene proposto in versione elettrica per sensibilizzare riguardo ai temi ambientali. La sostenibilità è un pilastro della nostra strategia e l’obiettivo è di decarbonizzare tutte le nostre attività entro il 2040. Tale proposito lo chiamiamo “climate pledge” e lo abbiamo aperto a più di 400 aziende mondiali. Per noi decarbonizzare è molto difficile perché dobbiamo agire su più leve, ma puntiamo già a un 90% di energie rinnovabili per arrivare al 100% entro il 2025 attraverso l’acquisto di energia verde e la costruzione di impianti rinnovabili. In Sicilia abbiamo appena inaugurato il più grande parco agro fotovoltaico italiano che utilizzeremo per procedere con la decarbonizzazione e per garantire l’approvvigionamento energetico a 20 mila famiglie”.

Il Black Friday è iniziato da 5 giorni: che volumi di acquisto pensate di poter effettuare in occasione di questo evento? Ci sono categorie che vi hanno sorpreso più di altre?

“Siamo molto contenti della risposta dei clienti ed è in linea con ciò che ci aspettavamo, grazie anche agli sconti al 40% su una vasta selezione. Le categorie più ricercate durante il Black Friday riguardano la quotidianità come capsule del caffè, detersivi e altri utensili da casa. Per il resto non ci sono state sorprese”.

Per chi fosse interessato ad approfondire sui prodotti esposti nel pop up da remoto, ci saranno tutti i giorni in diretta dalla Amazon Black Friday Fun House, popolari creator saranno in diretta sui loro canali Twitch per condividere degli unboxing sorprendenti e dare suggerimenti sui regali di Natale.Oggi si possono seguire gli appuntamenti delle 18:00 – 20:00, con le dirette di Attrix, dedicata ad iliad e de il Gatto Sul Tubo, dedicata ad Asus; si prosegue poi domani alle 15:30 – 17:30, con la diretta di Enkk per Acer, per poi continuare il 23 novembre, ore 13:00 – 15:00 e il 24 novembre, ore 16:00 – 18:00, con le dirette di NanniTwitch e PlayerInsideTV dedicate rispettivamente a Samsung e Sony Playstation.