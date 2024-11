Black Friday, ecco 10 offerte tech che combinano innovazione e qualità

Ascolta ora 00:00 00:00

Come sempre il Black Friday è il momento perfetto per accaparrarsi dispositivi tecnologici all’avanguardia a prezzi scontati. Ecco 10 offerte tech che combinano innovazione, qualità, convenienza e che ono disponibili ancora per qualche giorno.

Lo Smartphone

Con il processore Snapdragon 7+ Gen 3, un display da 6000 e ricarica SUPERVOOC da 120 W, realme GT 6T è uno dei migliori di fascia media. Per il Black Friday, la versione 12+256 Gb costa 399,99 euro, con un risparmio di 200 euro.

Il pieghevole

Il più classico dei pieghevoli a conchiglia: il Motorola razr 50 Ultrcon display esterno da 4” è in offerta a 1099,90 euro, 100 in mezo del listino. Con ulteriori sconti con il trade in, cioè se si consegna un dispositivo usato.

Il proiettore

Gli amanti del cinema domestico possono approfittare degli sconti fino al 30% sui tutti i proiettori XGIMI. Perfetti per creare un’esperienza cinematografica a casa, sono disponibili su Amazon e sul sito ufficiale fino al 2 dicembre.

Le macchine da caffè

La versione Y3.3 Espresso&Coffee per capsule iperespresso è in offerta a 49,50 euro (invece di 99). Mentre la X7.1 con monta latte integrato è proposta a 139 euro invece di 199. Un’occasione bere il caffè a casa come quello del bar.

L’anello smart

Per il fitness e la salute, Amazfit Helio Ring e l’anello intelligente che monitora parametri vitali, qualità del sonno, recupero post-allenamento e non solo. Ora è scontato del 50% a 149,90 euro.

Le console

Microsoft promuove Xbox Series S 512 Gb a 50 euro in meno, inoltre offre il 20% di sconto sui controller e 14 giorni di PC Game Pass a 1 euro. Sony invece fa 75 euro di sconto per la PS5, oltre a ribassi per molti videogiochi. Che vedono prezzi convenienti anche sullo shop Nintendo.

Gli Auricolari

Per quanto riguarda le cuffie segnaliamo i prezzi di OPPO per il Black Friday, ovvero 99,99 euro per Enco X3i con cancellazione del rumore, 19,99 per Buds 2 e 28,49 per Air3i. Sconti Jabra invece per l’alta gamma Elite 10: la Gen 2 è a 199 euro, mentre la prima generazione scende a 139.

L’aspirapolvere

iRobot propone diverse possibilità di risparmiare sul robot aspirapolvere. Tra i tanti prodotti distribuiti da Nital c’è Combo J9+ che aspira e lava con mappatura intelligente via app e tre livelli di potenza, ora a 799 euro invece di 1399.

Per il beauty

Idee da Panasonic per lui e per lei. Con il regolabarba premium da 20 lunghezze regolabili a 108,49 euro (-30%) e la piastra per capelli nanoe a 111,99 euro (-30%). Per gli amanti di Dyson l’asciugacapelli Supersonic da 449 euro scende a 349.

Per le lingue

Un affare particolare può essere un abbonamento a Babbel, la celebre app per imparare le lingue straniere. Ci si può addirittura iscrivere a vita in un’unica soluzione a soli 179,99 euro.