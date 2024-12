Black Friday, i dati che fanno sperare: il 40% italiani ha fatto acquisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è chiusa lunedì scorso la Black Week del 2024, con il Black Friday caduto nella giornata di venerdì 29 novembre e il Cyber Monday avvenuto lunedì 2 dicembre. Secondo le prime stime riportate da Confcommercio, ci sono piccoli segnali di ripresa che fanno ben sperare per il 2025. Si parla addirittura di una spesa per il Natale simile a quella del 2019.

Il 40% italiani ha fatto shopping durante la Black Week

Secondo le rilevazioni di Confcommercio, che si è basata su ricerche di mercato autorevoli, in questa Black Week, che ha incluso Black Friday e Cyber Monday, il 40% degli italiani ha approfittato delle offerte per fare acquisti. Stiamo parlando di circa 20 milioni di persone. Numeri che danno certamente segnali di ripresa. A quanto pare la spesa degli italiani si è attestata intorno ai 220/230 euro. "Le stime derivano da una correzione al ribasso delle autodichiarazioni di acquisto (in crescita dal 60% al 67%) e spesa media", fa sapere l'associazione, "sarebbero anticipazioni di spese natalizie (soprattutto regali in senso proprio)" . La spesa complessiva si è aggirata intorno ai 4,1 miliardi di euro, ovvero il 2,5% in più rispetto al 2023. Andando più nello specifico, 2,1 miliardi sono stati spesi nello shopping online, mentre 2 miliardi nei negozi fisici. Nel suo report, Confcommercio fa sapere che adesso punta tutto sulle spese relative al Natale.

"Con l'inflazione sotto controllo, il buon andamento dell'occupazione e tredicesime in crescita i consumi di Natale dovrebbero mostrare una maggiore vivacità rispetto all'anno scorso. Questa prospettiva, confermata anche dal buon andamento del Black Friday, fa sperare in una crescita più robusta nel 2025" , ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio.

Come si legge sul portale dell'associazione, l'ufficio studi ha rilevato che questo dicembre la spesa media delle famiglie dovrebbe raggiungere i 1.906 euro (nel 2023 si erano spesi 1.788). La spesa complessiva per i regali è passata da 8,1 a 9,8 miliardi, mentre la tredicesima che sarà destinata ai consumi salirà a 47,5 miliardi.

Si tratta sicuramente degli effetti positivi derivati dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, a cui si accompagna anche il Bonus Natale.

Il commento di Codacons

"Il giro d'affari di Black Friday e Cyber Monday supera per la prima volta in Italia la soglia dei 4 miliardi di euro, con acquisti che nella settimana di sconti hanno raggiunto nel nostro Paese quota 4,1 miliardi di euro" , fa sapere Codacons, come riportato da LaPresse. "Il Black Friday si chiude con un bilancio più che positivo. Rispetto al 2019 la spesa degli italiani durante il periodo di sconti è più che raddoppiata, passando da 2 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del +105% in 5 anni. Oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) sono stati effettuati online sulle varie piattaforme di e-commerce, per un controvalore delle transazioni digitali di circa 2,6 miliardi di euro" , ha spiegato.

Al

primo posto fra ici sono oggetti di elettronica e hi-tech (60%), seguiti da calzature e abbigliamento (45%), accessori (38%), cosmetica e prodotti di bellezza (32%) e giocattoli (30%).