Il boomerang dei migranti, i cinghiali di Gualtieri e Ronaldo: quindi, oggi...

- Anche oggi, causa vacanze di Natale, di notizie da commentare ce ne sono davvero poche.

- Georgina Rodriguez regala una Cristiano Ronaldo una Rolls Royce da qualche centinaio di migliaia di euro. Dite a mia moglie di prendere nota

- Diciamolo chiaramente: quando c’era Virginia Raggi al Campidoglio, ogni cinghiale era buono per scrivere un articolo e mostrare la Roma zozzona dei grillini. Ora che c’è Gualtieri al comando del Comune, i cinghiali sono stati visti addirittura sul lungotevere in zona Trastevere. Eppure non ho visto articolo sdegnati.

- Va bene il cliché dell’argentino, però il tatuaggio di Angel Di Maria, che si è dipinto la coppa del mondo appena vinta sulla coscia, è davvero imbarazzante.

- Rapinato il figlio di Salvini a Milano. Pare sia stato minacciato da tre nordafricani con un coccio di bottiglia per togliergli un cellulare, poi riconsegnatogli da un commerciante egiziano. La domanda è: darà la colpa all’ex ministro Lamorgese?

- Non ho dubbi, come dice Repubblica, che a conti fatti un autonomo forfettario a parità di fatturato paghi un po’ meno tasse di un dipendente. Ma dal discorso esce sempre un piccolo dettaglio, ovvero che una partita iva non ha alcun paracadute in caso di malattia, ferie e via dicendo. Senza contare il rischio d’impresa di ritrovarsi da un giorno all’altro a piedi e senza un lavora. Non è prendendosela con gli autonomi che possono aumentare i soldi in busta paga dei dipendenti. Fatevene una ragione

- L’idea degli Stati a guida repubblicana di mandare migranti davanti alla residenza di Kamala Harris è geniale, dal punto di vista mediatico. "I democratici si professano accoglienti? Che lo dimostrino". Però farlo il giorno di Natale con questo gelo negli Usa, non mi pare giusto. Almeno per le feste, almeno col freddo, bisognerebbe lasciare da parte la politica. Così diventa un boomerang