Boxing Day: la festa che pochi italiani conoscono ma che conquista il mondo

Il Boxing Day, che si celebra il 26 dicembre, è una festività ancora poco conosciuta in Italia, ma molto sentita nei paesi anglosassoni come il Regno Unito, l’Australia e il Canada. Il suo nome non ha nulla a che fare con il pugilato, deriva dalla tradizione britannica di consegnare “box”, scatole contenenti regali, denaro o doni ai lavoratori e ai meno fortunati. Questa usanza risale principalmente al XIX secolo, durante il periodo vittoriano, anche se alcune tracce di pratiche simili si trovano già in epoca medievale.

I datori di lavoro donavano scatole con dolci, soldi o piccoli regali ai propri dipendenti come ringraziamento per l’anno di lavoro appena trascorso, mentre le chiese aprivano le proprie “box” per raccogliere offerte da distribuire ai poveri. Così, il Boxing Day nasce come un gesto di generosità e attenzione verso chi aveva meno possibilità, pur evolvendosi nel tempo in una giornata di festa e svago.

Boxing Day nel Regno Unito

Nel Regno Unito, il Boxing Day è diventato molto più di una semplice ricorrenza benefica. La giornata è caratterizzata da sport, svago e shopping. Le partite di calcio della Premier League sono un appuntamento imperdibile per i tifosi, così come le corse di cavalli, che attirano migliaia di spettatori. Allo stesso tempo, i negozi aprono con sconti speciali, trasformando la giornata in una sorta di Black Friday post-natalizio.

Nonostante l’aspetto commerciale, molti britannici continuano a mantenere vivo lo spirito originale della festa, partecipando ad attività di beneficenza o donando cibo e regali ai più bisognosi. In questo modo, il Boxing Day combina tradizione, divertimento e generosità.

Australia: sport e relax all’aperto

In Australia, la celebrazione assume sfumature diverse, influenzate dal clima estivo. Il Boxing Day è sinonimo di sport all’aperto, momenti di relax e tempo trascorso con famiglia e amici. Uno degli eventi più attesi è la partita di cricket internazionale tra Australia e squadre ospiti, seguita da milioni di spettatori in tutto il Paese.

Molti australiani approfittano della giornata per andare al mare, fare picnic o semplicemente rilassarsi dopo i festeggiamenti natalizi. Anche lo shopping è presente, ma spesso è secondario rispetto allo sport e al tempo libero all’aria aperta.

Canada: saldi e celebrazioni familiari

In Canada, il Boxing Day è strettamente legato ai grandi saldi nei negozi, simili al Black Friday negli Stati Uniti. Tuttavia, non manca l’attenzione alla famiglia e alla tradizione, molte famiglie continuano i festeggiamenti natalizi organizzando pranzi o gite insieme, mentre alcune comunità promuovono raccolte di beneficenza o eventi solidali.

In alcune regioni, il clima invernale permette di praticare sport come sci o pattinaggio, aggiungendo un tocco locale alla giornata. Anche qui, la combinazione di shopping, tempo libero e generosità rende il Boxing Day una festa molto sentita.

Perché pochi italiani la conoscono

Il Boxing Day non è ancora molto noto in Italia, perché le tradizioni natalizie italiane si concentrano sul 25 dicembre e sulle festività successive come Capodanno e l’Epifania. Tuttavia, grazie ai media, allo sport internazionale e allo shopping online, questa ricorrenza sta lentamente guadagnando popolarità anche nel nostro Paese.

Negli ultimi anni, la festa ha assunto rilevanza globale, in Nuova Zelanda e in altri paesi anglosassoni è diventata un’occasione per sport, shopping e relax, mantenendo sempre lo spirito di generosità che ne ha caratterizzato le origini.

Il significato più profondo

Il Boxing Day è una festa che unisce generosità, sport e shopping, declinati in modi diversi a seconda del paese.

Una ricorrenza poco nota in Italia, ma capace di conquistare il mondo grazie al suo mix unico di allegria, relax e attenzione agli altri. Il Boxing Day dimostra che una tradizione locale può diventare un, continuando a celebrare lo spirito natalizio anche il giorno dopo Natale.