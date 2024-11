Le brianzole non sono tutte uguali, alcune è meglio perderle che trovarle

Foto di Pixabay

Gentile Valeria Braghieri, ho letto con divertito interesse la storia che ha voluto pubblicare alcuni giorni fa, del ragazzo 21enne messo “spalle al muro” dalla sbrigativa brianzola. Mah! Il commento più benevolo che mi sovviene è che lei era solo una cretina, e come tale meglio perderla che trovarla. Attenzione! Qui ovviamente non si discute il sacrosanto diritto di qualsiasi donna di avere una storia di solo sesso, e senza coinvolgimenti sentimentali. Sono per la più assoluta parità, quindi così come un uomo è libero di cambiare una donna ogni sera, se lo desidera e senza per questo passare per un “ganzo”, allo stesso modo una donna è libera di avere più relazioni sessuali, senza per questo passare per “mign…”.

Ma quello che mi porta a definire senza dubbio cretina la frettolosa brianzola, è proprio il modo orrendo con cui ha approcciato quel giovane. Tanto per parlare per esperienza, capitarono anche a me – parecchi anni fa - due situazioni come questa, in cui dopo 2-3 incontri le due ragazze mi fecero capire gentilmente che non avrebbero affatto disdegnato di arrivare “al dunque” e quindi di passare ad una relazione sessuale. Ma nessuna delle due me lo disse con i modi stupidi ed insultanti della brianzola. Nessuna delle due si permise di fare insinuazioni sgradevoli, o di tirare in ballo i gay, né di diventare offensiva e scortese. A parte il fatto che questa ragazza ha dimostrato tutta la sua stupidità anche tirando in ballo le “brianzole”.

Ma che c’entra? A qualcuno risulta forse che tutte le brianzole desiderino andare a letto in fretta con un uomo che hanno conosciuto da poco per non perdere tempo? A me – che abito in provincia di Como e conosco benissimo da molti anni la Brianza, da Cantù a Monza, a Seregno, ecc. – risulta invece il contrario: molte ragazze e donne brianzole sono piuttosto prudenti e “conservatrici”, soprattutto di questi tempi, e tendono ad aspettare prima di passare ad una relazione più intima, con una persona appena conosciuta. Anche perché non si sa mai con chi si ha a che fare. (…). Davvero, meglio perderla che trovarla!

Cordiali saluti.

Alberto Miatello (Como)



Caro Alberto, congediamo alla ragazza in questione (che spero non si riconosca mai per quanto è ormai bersagliata) il beneficio di una battuta. Hai ragione quando Lei (Alberto) dice che generalizzare sulle “brianzole spicce” fa un torto a tutte le donne di lì, ma forse la signorina intraprendente ha avuto bisogno di stemperare un qualche nervosismo uscendosene con un’estensione scorretta. In effetti le abbiamo attribuito una sicurezza spavalda senza pensare al fatto che magari, con quell’atteggiamento, ha coperto insicurezze o disagi dei quali non siamo a conoscenza. Certo il fatto di aver diffuso giudizi sgradevoli il giorno dopo sul suo amante mancato non depone a suo favore, ma chissà. Chi ci dice che non si sia sentita rifiutata e offesa a sua volta? La verità è (anche) che nell’abitacolo di una macchina come in una camera da letto, bisognerebbe esserci prima di farsi un’idea precisa di ciò che è accaduto.

Questo giusto perché, dal momento che il tema ha destato tanto interesse e ne state scrivendo in molti, mi pare corretto prendere in considerazione tutte le prospettive. Quantomeno quelle che ci sono concesse dalla nostra (scarsa) visuale.Grazie del suo intervento.