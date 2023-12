Brindisi col botto: il capitombolo di De Luca che se l'è presa con due "porta seccia"

Come nelle migliori gag del teatro di second'ordine, quanto accaduto durante la conferenza stampa di fine anno di Vincenzo De Luca ha un che di comico. Il governatore della Regione Campania era impegnato in un dialogo con i giornalisti quando, al momento del brindisi, un solerte commesso della Regione ha spostato la sedia del governatore per evitare inciampi durante il cin-cin. Ma De Luca non aveva evidentemente ancora finito di parlare e non aveva intenzione di rimanere in piedi e così, dopo aver fatto riempire il suo bicchiere, è tornato a sedere.

Peccato che la sua sedia a quel punto non c'era più e così il governatore è rovinosamente caduto per terra. Nessun<a conseguenza per De Luca, che si è prontamente rialzato con l'aiuto di alcuni presenti e senza perdere l'ironia se l'è presa con due "porta seccia", ossia porta sfortuna. Un'espressione che ha usato in diverse occasioni per riferirsi ai ministri di questo governo. Dopo i primi minuti di smarrimento, la conferenza e la cerimonia sono proseguite senza altri intoppi. Tuttavia, il video ripreso durante la caduta è stato messo immediatamente in rete ed è diventato virale in pochissimi minuti. Un finale inevitabile nell'era dei social, dove molti dei pensieri sono rivolti anche al ragazzo che ha tolto la sedia del governatore.