La bufala del "servono più migranti", il super Pandino e Sunak: quindi, oggi...

- La notizia più clamorosa mi pare questa: un brianzolo in BMW è stato fermato da una Panda dei carabinieri. Non hanno dovuto nemmeno fare l’alcol test, immagino: solo da sbronzo vero puoi farti ripigliare da un pandino se guidi un bolide tedesco.

- Repubblica, in assenza di vere notizie ieri, rilancia il solito ritornello del “ci servono più migranti” per determinati lavori (braccianti, operai e tecnici) di cui le aziende nostrane hanno bisogno. Tutto vero. Piccolo problema: quel che serve, ma pochi lo fanno notare, è l’approdo di lavoratori specializzati, selezionato, da far accedere tramite “decreto flussi”. Non parliamo dei clandestini che approdano sulle coste, chiaro? Per questo spiattellare l'inchiesta in prima pagina nei giorni in cui si discute degli sbarchi e delle tragedie di Crotone sa di mezza bufala. O giù di lì.

- Occhio alle interviste di oggi sul Pd. Parlano Andrea Marcucci, in pratica un renziano rimasto nei dem; e Delrio, ex braccio destro e sinistro del premier di Rignano. Cosa dicono? In sintesi che se il Pd svolta troppo a sinistra, dicono “ciaone”. Sì certo, il tutto ammantato da frasi tipo “Elly entusiasma”, “non me ne vado a prescindere” e tutto il resto. Ma il senso resta che “durante i suoi festeggiamenti” qualcuno ha visto scene “che mi hanno fatto ricordare persino il Pci”. C’è un pezzo di Pd che si alleerebbe con il Terzo Polo e manderebbe al diavolo i Cinque Stelle. Schlein invece immagina l’esatto opposto. Per un po’ può durare, e le parole di Elly sull’Ucraina facilitano questa composizione, ma non è detto che duri.

- State a sentire cosa dice Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, del Pd, dopo le violenze degli anarchici: "La politica tutta deve stare molto attenta a non essere ambigua” perché "le scene a cui purtroppo abbiamo assistito sabato” parlano di devastazione: “È evidente che la violenza di sabato era preparata da tempo. Alla base c'è una rete eversiva anarco-insurrezionalista che si sta coagulando intorno al caso Cospito. Sono venuti a Torino da mezza Europa, col preciso intento di distruggere". Ci sono quellli del Pd che straparlano di un fascismo immaginario e quelli che invece si preoccupano di problemi reali. Elly hai letto?

- Che Andrea Crisanti, consulente della procura ma anche parlamentare Pd, vada in tv a parlare a destra e a manca dell’inchiesta sul Covid non mi pare tanto corretto. Vorrei anche ricordare che si tratta di un consulente “di parte”, cioè dalla parte della procura, che nel corso del processo potrebbe essere smentito da un altro analista. Insomma: andiamoci coi piedi di piombo.

- Lo sappiamo tutti. Nelle chat che ognuno di noi conserva nel telefono si dice tutto e il contrario di tutto. Ecco perché, anche nell’ambito dell’inchiesta Covid, trovo sbagliato spiattellarle su tutti i giornali. Le ho in mano, ma sto cercando di non cadere nella tentazione di divulgarle.

- A Milano aggredite sei persone, alcune ferite con un coltello o un taglierino. Se non è il Far West, poco ci manca.

- Mentre l’Italia discute della durezza delle politiche di Piantedosi e Meloni, in Gran Bretagna fanno sul serio. E ci pensa uno che di nome fa Rishi Sunak, i cui genitori non sono esattamente originari di Bristol. Sintetizzo: tutti i clandestini, ovvero coloro i quali sbarcano sull’isola illegalmente, non potranno chiedere asilo, verranno banditi dal Regno Unito e non potranno mai più chiedere il passaporto bricannico. L’obiettivo è quello di porre un freno alle partenze sulla Manica, causa di disastri umanitari come quello di Crotone, e soprattutto fermare i criminali “che lucrano sul traffico di esseri umani”. "Sia chiaro, chi arriva qua illegalmente non potrà più restare”. L’avesse fatto Meloni, l’avrebbero già definita una gerarca nazista.