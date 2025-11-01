Le bugie su papà gli fanno male. Mia sorella deve pensarci

Le notizie che circolano in questi giorni su mio padre Vittorio Sgarbi non corrispondono al vero e presentano una versione completamente distorta della realtà. L'immagine di mio padre pubblicata non è stata ritoccata e il suo sguardo non era affatto assente, contrariamente a quanto viene falsamente riportato. Il suo stato di salute sta migliorando giorno dopo giorno. Mi fa male vedere come si diffondano queste informazioni errate, perché danneggiano non solo la sua immagine pubblica, ma incidono

anche sul suo benessere e sulla sua salute.

Evelina avrebbe potuto andare a trovare papà più spesso in questi mesi. Avrebbe potuto osservare da vicino come sta e capire quanto sia importante rispettarlo. Invece, sembra ignorare la realtà e continuare a esercitare pressioni non necessarie. Dovrebbe fare un passo indietro, perché in questo momento papà ha bisogno di calma, di affetto e di calore da parte di noi figli, e non di stress o giudizi esterni. Ha anche seriamente ripreso a lavorare e per questo noi tutti dobbiamo assicurargli serenità, con il rispetto che merita.

Sto sentendo dall'avvocato di mia sorella che sostiene che papà

sia anziano. Chi conosce Vittorio Sgarbi sa quanto sia vitale; mio padre non può certo essere definito così. A 73 anni resta una persona forte e capace, e non permetterò a nessuno di etichettarlo in questo modo.

Alba Sgarbi