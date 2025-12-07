Buona immacolata 2025, gli auguri da inviare su WhatsApp l'8 dicembre

Si avvicina la data dell'8 dicembre, conosciuta come il giorno dell'Immacolata; è tempo di preparare l'albero, il presepe e... di inviare i primi messaggi di auguri di auguri ad amici e parenti! Si apre ufficialmente il periodo natalizio e quale modo migliore per celebrarla se non condividendo un pensiero affettuoso con le persone che amiamo?

Che sia per messaggio, via WhatsApp, o social, è il momento di inviare un augurio ai nostri cari. La festa dell'Immacolata Concezione è una solennità religiosa molto sentita. Celebra la figura di Maria, la madre di Gesù. L'8 dicembre, in sostanza, è un giorno dedicato alla purezza, all'apertura del cuore in vista del Natale.

Il messaggio di auguri può essere incentrato sulla spiritualità del momento, oppure rivolgersi di più al Natale e alle feste ormai imminenti.

Fra le frasi più classiche, e sempre apprezzate, troviamo:

"Buona Immacolata Concezione! Che questa giornata di fede e serenità dia inizio a un periodo natalizio pieno di gioia per te e la tua famiglia";

"L'Immacolata illumini le vostre case e i vostri cuori, portando pace e amore. Auguri!";

"In questo giorno speciale, auguro a tutti voi una serena e felice festa dell'Immacolata";

"Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata!";

"Con l’augurio di passare questa giornata importante con l’affetto e il calore della tua famiglia";

"Spero che tu possa ritrovare il calore e la felicità in questo giorno di festa. Buon 8 dicembre";

"Nel giorno dell’Immacolata, auguro che la tua vita sia avvolta dalla grazia divina e che tu possa sperimentare la bellezza della purezza e dell’amore";

Se vogliamo restare nell'ambito religioso, potrebbero andare bene messaggi come:

"In questo giorno solenne, celebriamo la grazia e la purezza di Maria, preservata dal peccato originale per volere divino. Che la sua intercessione porti pace e serenità nelle vostre case. Auguri sinceri";

"L'Immacolata Concezione della Vergine Maria risplenda nei nostri cuori come esempio di purezza e fede incrollabile. Che il suo candore illumini il cammino verso il Santo Natale. Buona festa dell'Immacolata!";

"Guardando a Maria Immacolata, impariamo a dire il nostro 'sì' a Dio con fiducia e amore. In questo giorno di festa, che la benedizione del Signore scenda su di voi e sulle vostre famiglie";

"Che il mistero dell'Immacolata Concezione rinnovi la nostra fede e ci ricordi la bellezza della grazia divina. Un pensiero affettuoso e un augurio di pace per questa giornata speciale";

"Con l’augurio di trascorrere una giornata felice e che la luce di Maria possa guidarti nei giorni bui. Buona Immacolata";

Ci sono poi i messaggi in cui si fa già riferimento al Natale:

"Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria. Auguri di felice Immacolata";

"Non c’è festa senza luci e Natale senza Immacolata. Buon 8 dicembre";

"Oggi si fa l'albero, si prepara il presepe e si inizia a respirare quell'aria unica di festa. Buona Immacolata! Che la strada che porta al Natale sia illuminata di speranza e amore";

"Inizia il conto alla rovescia più bello dell'anno! Buona Immacolata, che sia il preludio di un Natale indimenticabile, circondati dall'affetto delle persone che amate";

Per un messaggio più giocoso e scherzoso, possono invece andare bene queste frasi:

"L'8 dicembre non è solo una festa, è il segnale che Babbo Natale ha messo il turbo! Iniziamo ufficialmente i preparativi. Buona Immacolata e buon inizio di Avvento!";

"8 dicembre: ufficialmente aperta la stagione 'panettone a colazione, pranzo e cena'. Buona Immacolata!";

"Che l'Immacolata vi porti solo cose belle e... il primo regalo di Natale! Auguri!";

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di inviare una GIF con immagini evocative,

magari con dei simboli religiosi o temi tipicamente natalizi. WhatsApp ne è piena, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Si potrebbe anche pensare a un messaggio vocale, ma una frase scritta ha sicuramente molto più impatto.