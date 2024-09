Non buttare via telefoni e pc, hanno dentro dell'oro: ecco come ottenerlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il valore dell'oro continua a salire, ed oggi più che mai è bene conoscere quanto ne disponiamo. A tal proposito, si può trovare oro anche in molti dispositivi elettronici che abbiamo in casa. Pertanto, prima di buttarne via uno che magari non funziona più, sarebbe interessante aprirlo per vedere se contiene almeno un po' del metallo prezioso.

Senza saperlo, infatti, potremmo essere in possesso di un piccolo tesoro. L'oro, infatti, è un ottimo conduttore che viene spesso utilizzato per realizzare diversi apparecchi. Ma dove lo troviamo? In dispositivi come smartphone e computer si trovano sempre piccole quantità del prezioso metallo, anche di 22 carati. Spesso a contenerlo sono le schede madri, che hanno dei connettori placcati. Questo perché il metallo, oltre ad essere un eccellente conduttore, è inalterabile e non va incontro a ossidazione. Prima di buttare un cellulare o un computer sarebbe bene aprire e verificare, recuperando il metallo, laddove presente. L'oro può poi essere riutilizzato.

Altri accessori all'interno dei dispositivi che contengono oro sono i processori e la memoria ram. In totale, si parla di 1/3 di grammi d'oro presente all'interno di un cellulare (corrispondente a 2 euro), e 1/5 di grammi d'oro nei computer (12 euro circa). Questo è il valore ottenuto basandosi sulle attuali quotazioni.

Come si procede dunque? Sapendo che diversi dispositivi elettronici, fra cui computer e smartphone, contengono il prezioso metallo, saremo invogliati a recuperarlo, prima di provvedere allo smaltimento di quei dispositivi che non servono più, o che sono danneggiati e inutilizzabili. Procedere alla rimozione dell'oro non è però cosa facile, specie con gli strumenti che abbiamo solitamente in casa. Bisogna infatti sapere che il materiale prezioso è legato ad altri metalli e per ottenerlo è necessario utilizzare degli acidi che lo separino dagli altri componenti.

Nel nostro Paese viene impiegato un metodo chiamato "Romeo" - ossia Recovery Of Metals by Hydrometallurgy - un sistema che consente di estrarre oro da vecchi pc e cellulari, con una riuscita del 95%.

In pratica in questo modo si recupera metallo dalle schede madri dei dispositivi, con costi energetici bassi e ottima performance ambientale.

Prima di disfarsi di vecchi apparecchi, dunque, vale la pena portarli da chi è del settore per cercare di recuperare il tesoro che essi contengono.