"C'è un'Italia migliore". Lerner strumentalizza Flavia Prodi per attaccare Berlusconi

Ci sono circostanze in cui è meglio tacere. Soprattutto quando l'alternativa sarebbe esprimere parole di troppo, risultando fuori luogo. Gad Lerner ha contravvenuto a questa abitudine di buon senso e sui social si è concesso un'uscita a dir poco evitabile, per quanto irrispettosa. Il giornalista ha infatti approntato un assurdo accostamento tra la morte di Silvio Berlusconi e quella della signora Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, connotando il tutto attraverso alcune considerazioni a dir poco surreali (per usare un garbato eufemismo).

"La coincidenza della morte di Flavia Franzoni Prodi con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore", ha scritto Lerner in un tweet pubblicato nelle scorse ore, dopo la notizia della scomparsa della moglie del professore ed ex premier. Nemmeno a rileggere più volte la delirante asserzione riusciamo a comprendere il senso di quell'osservazione così offensiva e inutilmente velenosa. Nemmeno a sforzarci arriviamo a capire come si possa, davanti a due eventi luttuosi così ravvicinati, utilizzare l'inopportuna retorica dell'Italia migliore. La stessa retorica che certa sinistra ha adottato più volte per delegittimare i suoi avversari, Berlusconi compreso.

La coincidenza della morte di Flavia Franzoni #Prodi con quella di #Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore#LuttoNazionale_ancheNO pic.twitter.com/J6uuOf6LOt — Gad Lerner (@gadlernertweet) June 14, 2023

E infatti quella discutibilissima sparata era proprio un modo - l'ennesimo - per attaccare il Cavaliere. #LuttoNazionale_ancheNO, ha infatti scritto Lerner scagliandosi contro la decisione del governo di indire il lutto pubblico per commemorare l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Dissentire è legittimo ma bisogna saperlo fare, soprattutto in momenti in cui il senso comune richiederebbe un minimo di contegno anche rispetto alle ostilità. Per fortuna, a differenza di Lerner, tanti storici detrattori di Berlusconi hanno saputo spendere parole di omaggio nei confronti del compianto leader, pur senza rinunciare alle loro idee.

Utilizzare la morte di Flavia Franzoni per polemizzare sul lutto per Berlusconi ci sembra irrispettoso anche nei confronti di Romano Prodi e del suo dolore. Il professore aveva peraltro espresso parole riguardose per il Cavaliere, suo antico avversario alle urne ("La nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale"). Già il giorno prima dell'infelice uscita, Lerner aveva seminato polemica sulla morte dell'ex premier, lamentandosi della "celebrazione televisiva" e delle pagine di giornale riservategli.