È morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi

È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. "Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni", recita una nota ufficiale dell'ufficio stampa dell'ex premier. Solo ieri, Prodi veva espresso il suo dispiacere per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

La moglie del professore, al pari del marito, aveva alle spalle una lunga carriera universitaria. Era titolare di una cattedra di Metodi e tecniche del servizio sociale della Facoltà di Scienze politiche di Bologna. Nata il 1 febbraio 1947 a Reggio Emilia, viveva con Romano Prodi nella loro abitazione di Bologna.

" Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l'amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari ", ha scritto Matteo Salvini sui suoi profili social. " Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia ", ha commentato Paolo Gentiloni. " Esprimo da parte mia e di tutta Azione le più sentite condoglianze al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni ", è il messaggio lasciato da Carlo Calenda. " Profondamente colpito dalla morte di Flavia Franzoni Prodi, mi stringo con un forte abbraccio a Romano e ai suoi figli, nel ricordo di una donna straordinaria ", così Pierluigi Bersani.