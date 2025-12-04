Camaiora&Friends”, l’evento a favore degli orfani dei Carabinieri

Hanno risposto all’appello di generosità lanciato come da tradizione dal ceo di The Skill, Andrea Camaiora, e dal generale Giuseppe Petrella, molti esponenti del mondo dell’informazione, della magistratura, dell’avvocatura, della sanità, della politica e della cultura. Tra loro, la cantante Silvia Salemi e il celebre penalista Michele Laforgia, il presidente dell’associazione delle aziende di aerospazio difesa e sicurezza Giuseppe Cossiga e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ma anche la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, la sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti e il presidente INPS, Gabriele Fava, e FASI, Daniele Damele, il direttore di Affari italiani, Marco Scotti, la giornalista e volto televisivo Francesca Parisella, gli amministratori delegati di Fintecna, Mario Valducci, di Nucleco, Fabrizio Scolamacchia, di Acquirente Unico, Giuseppe Moles, e di RSE Franco Cotana, insieme al presidente di Fincantieri infrastrutture, Nuccio Altieri, e al presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli. E poi la componente del Csm, Isabella Bertolini, i direttori Rai Paolo Corsini e Francesco Giorgino, il magistrato Cosimo Ferri e il presidente del circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni. Molti gli alti ufficiali presenti: i generali dei Carabinieri Salvatore Musso - alla guida dell’Opera orfani Arma dei CC, e Giuseppe Petrella, tra i promotori dell’iniziativa, ma anche l’ammiraglio Fabio Agostini, comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale, il brigadiere generale Michele Minenna, capo Servizo Commissariato e Amministrazione dell’Aeronautica, il generale Fernando Giancotti, già presidente del CASD, il generale Giorgio Cuzzelli, docente di Studi strategici. Diversi i rappresentanti del mondo politico come, tra gli altri, gli esponenti Pd Massimo Caleo e Walter Verini, i parlamentari Alessandro Cattaneo, Luca Squeri e Dario Damiani. Con loro anche i dirigenti di Palazzo Chigi Pompeo Savarino e Francesco Tufarelli, il portavoce di Luca Zaia, Walter Milan, e del ministro Calderone, Gianmario Mariniello.

Nutrita la rappresentanza delle associazioni di categoria, di aziende e professioni: Paola Perrotti (Bistoncini Partners), Davide Cilli (Com.Tel), Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Andrea Morbelli (Open Gate), Ylenia Berardi (Avio Aero), Roberta Acocella (MBDA), Davide Rogai (Confindustria Albania), gli avvocati Luca Bolognini, Antonio Bana, Sarah Bignazzi e Nicolò Bandera, Paola Mascaro (Accenture) Domenica Lenato e Mauro Petrarulo (Polis Avvocati), Domenico Giugni, Sauro Bellante, Valeria Venuto (Anas), Barbara Matera, Giovannantonio Macchiarola (Enav), Marco Bellinvia, Augusto Fusco (Gemelli), Yazan Al Sahli (Paidea), Alessio Rossi (Imaco), Andrea Corradino (Presidente Fondazione Carispezia).

L’evento, conclusosi con la performance dell’attore comico Loris Fabiani, in arte Lunanzio – ha visto il patrocinio di Polis Avvocati Associati, Sogin, Aiad, Ferrotramviaria spa, Cipierre elettronica, Aiop Lombardia, Airleg e Circolo Antico Tiro a

Volo. “La serata ha raccolto oltre 13 mila euro che saranno immediatamente destinati alle famiglie di questi servitori dello Stato che non vogliamo e non possiamo dimenticare”, spiegano Andrea Camaiora e Giuseppe Petrella.