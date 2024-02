"Carlottina, aiutaci da lassù". Mario Giordano si commuove per l'addio a Dessì

"È difficile andare in onda". Con la voce rotta dalla commozione, Mario Giordano ha ricordato Carlotta Dessì, la giovane giornalista Mediaset scomparsa prematuramente il 6 febbraio scorso, a causa di una malattia. La cronista, apprezzata dai colleghi per le sue qualità umane e professionali, aveva lavorato negli ultimi anni proprio trasmissione Fuori dal Coro, condotta da Giordano. Così, nel corso della diretta, quest'ultimo ha esternato tutto il proprio cordoglio, assieme a quello di un'intera redazione.

"Stasera è dura andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane e brava inviata. Aveva 34 anni e, nel giro di pochi mesi, una malattia se l'è portata via. Di fronte a tutto questo, ha poco senso tutto quanto. È difficile trovare un senso, è difficile andare in onda", ha affermato il giornalista, mentre alla sue spalle scorrevano le immagini della giovane e talentuosa collega di origini sarde, che anche il pubblico Mediaset aveva imparato a conoscere per il suo sorriso dolce ma anche per la grande tenacia nel portare a compimento i servizi televisivi più difficili, quelli contro le ingiustizie subite dai cittadini.

Stasera è difficile, la nostra Carlotta non c'è più.



"Carlottina, aiutaci da lassù"



"Tutti i ragazzi che lavorano qui faticano a trovare la forza, ma siamo convinti di doverlo fare, di dover fare la trasmissione più bella possibile proprio per Carlotta. Per quello che ci ha insegnato, fino all'ultimo. Per il coraggio, la tenacia, l'ostinazionela, determinazione, il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardale in faccia, di non avere paura", ha continuato Giordano, tradendo una commozione che nelle ultime ore ha accomunato tante, tantissime persone. Amici, colleghi - noi compresi - e spettatori. In molti sono rimasti senza parole per la triste notizia, per l'addio all'apprezzata giornalista (insignita nel 2020 del prestigioso Premio Gustolisi) che anche nella malattia non s'era mai persa d'animo. "Non sono sola. Non lo sono mai stata", scriveva.

"Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita, di coraggio, di determinazione, di cui noi dovremo ogni giorno essere all'altezza", ha concluso Giordano. Poi il commovente addio: "Carlottina, aiutaci da lassù".