Addio a Carlotta Dessì, giornalista Mediaset. Aveva 35 anni

Si è spenta Carlotta Dessì, giornalista Mediaset molto nota al pubblico televisivo per aver condotto numerose inchieste per "Fuori dal coro" ed essere stata una delle giornaliste di punta di diversi programmi, tra i quali "Pomeriggio5". La giornalista aveva 35 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia.

A dare notizia della sua morte è stato TgCom24, trasmettendo il messaggio della direzione e dei colleghi per la prematura dipartita della collega, che era molto ben voluta nell'ambiente. L'ultima sua apparizione è stata lo scorso dicembre a Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete4 subito dopo essere stata dimessa dall'ospedale. " Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno ", disse quella volta, mandando un messaggio di forza e di tenacia a tutti i telespettatori.

" Da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai ", diceva Carlotta Dessì, sottolineando l'importanza di non arrendersi mai davanti alle avversità e di lottare sempre, a qualunque costo, contro qualunque cosa possa ostacolare il cammino verso la felicità. " Vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro. 5 mesi di ospedale, sono felicissima ", concluse nel suo messaggio dalla sedia a rotelle sulla quale l'aveva costretta la malattia, senza però mai perdere quel sorriso che il pubblico ha imparato a conoscere in tanti anni di presenza in tv.