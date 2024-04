Carne halal nelle mense scolastiche di Lodi, scoppia il caso: "Ci sentiamo emarginati"

A Quarta Repubblica (Rete4) si torna a parlare di integrazione: nello spefico il programma ha riportato all'attenzione delle cronache il caso di Lodi, dove il Comune a guida Pd avrebbe deciso di servire la carne halal nelle mense scolastiche in favore degli studenti islamici. Una simile presa di posizione, però, ha scatenato la reazione dei cittadini italiani, i quali non trovano giusto che ai loro figli venga negata la carne non halal.

"Ci sentiamo noi gli emarginati"

La situazione è chiara. In nome dell'integrazione, il Comune ha in un certo senso scavalcato chi non è di fede islamica. Scegliendo di servire nelle mese solo carne halal, l'amministrazione comunale ha in pratica eliminato dal menù di scuole elementari e asili tutti gli altri tipi di carne, incluso il prosciutto cotto. "I bambini dal gennaio 2023 stanno mangiando solo carne Halal" , ha denunciato ai microfoni di Quarta Repubblica Eleonora Ferri, consigliere comunale della Lega.

Con carne halal si intende quella carne certificata che possono consumare le persone di fede islamica. La carne deve rispettare certi requisiti, che riguardano sia la tipologia che la macellazione. In pratica sono vietate le carni non completamente dissanguate e provenienti dal maiale. Non solo. Gli animali destinati a produrre carne halal devono essere macellati pronunciando il nome di Dio all'atto della iugulazione. Tutto ciò è arrivato nelle mense di Lodi dopo che la comunità islamica della città si è rivolta al Comune per chiedere la carne halal per i bambini musulmani. Si sarebbero però potute trovare soluzioni in grado di accontentare e rispettare tutti. Invece è stato deciso di servire solo la carne halal.

"Il Comune di Lodi avrebbe potuto chiedere alla ditta appaltatrice che offre il servizio di mensa scolastica due linee separate. Una con linea di carne halal e linea normale come i nostri bambini stavano mangiando ", ha fatto presente Eleonora Ferri. La carne fornita nelle mense scolastiche di Lodi, che consiste in pollo e tacchino, viene fornita dal centro Islamico Culturale d'Italia di Roma. Ma non finisce qui. "Abbiamo scoperto che i bambini in mensa non mangiano neppure la carne di suino" , ha aggiunto la rappresentante leghista.

Lo sfogo delle famiglie

" Noi ci sentiamo come emarginati, ghettizzati ", è stata la testimonianza di una donna ai microfoni del programma. " Non siamo stati avvisati. Tu mi informi e io decido. Non devi decidere tu. E' come se fossimo noi le persone straniere. Siamo noi gli emarginati. Vengono sempre prima loro. E allora facciamo una cosa, invece di insegnare l'italiano insegnamo l'arabo".

" Siamo davanti a una scelta politica dell'amministrazione comunale, perché sono i bambini italiani ad essere discriminati rispetto a quelli musulmani ", ha aggiunto Eleonora Ferri.

La scelta di adottare la carne halal è stata fortemente voluta dal vicesindaco Laura Tagliaferri, che fa parte della commissione mensa.