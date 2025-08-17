Alba Parietti torna single, Cristina Marino marca stretto Argentero, Ruffini e il volo in ritardo

Weekend tempo di gossip. C'è chi si lascia (Alba Parietti), chi fa partire in ritardo un aereo (Paolo Ruffini), chi fa vacanze in luoghi segreti (Alessia Marcuzzi) e chi approda sui set del marito (Cristina Marino).

Luca Argentero marcato stretto dalla moglie, Cristina Marino reciterà con lui

Insieme nella vita e persino sul set: Cristina Marino e il marito Luca Argentero non si lasciano neanche un attimo. Mentre si godono le vacanze estive a Borgo Ignazia in Puglia, già pensano al ritorno in TV e questa volta in coppia. Secondo quanto riferito da Vanity Fair, infatti, Marino è entrata nel cast della fiction "Doc-Nelle tue mani", ma la coppia reciterà fianco a fianco anche nella nuova serie tv "Ligas" e persino in "Call my agent". C'è chi è pronto a giurare che l'attrice stia marcando stretto, anzi strettissimo, il marito. Meglio la sorveglianza speciale.

Alessia Marcuzzi, vacanze d'agosto al mare ma la location è top secret

Dove ha trascorso Ferragosto Alessia Marcuzzi? Se lo sono chiesti con insistenza i suoi follower vista la mole di foto e video condivisi dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram: foto di acque cristalline, splendide calette, spiagge di sassi, tramonti romantici e tavolate con i piedi sulla sabbia. Un luogo meraviglioso ma top secret che Alessia non ha voluto svelare. Neppure quando ha condiviso le foto del suo allenamento mattutino sulla terrazza panoramica della villa che la ospita. Fan delusi e tanti saluti.

Volo Ryanair parte in ritardo per colpa di Paolo Ruffini: le scuse dell'attore

Difficile trovare un volo che parta puntuale nei mesi estivi: episodi di questo tipo non fanno neppure più notizia. Ma se il volo decolla in ritardo per colpa di un personaggio famoso allora la vicenda può trasformarsi in un caso virale. E' accaduto su un volo Ryanair da Crotone, che è partito con diversi minuti di ritardo per "colpa" di Paolo Ruffini. Il comico toscano è arrivato al gate oltre l'orario consentito per l'imbarco ma è riuscito a superare i controlli, costringendo i passeggeri e il comandante ad attenderlo. Il suo ingresso a bordo, con il cappello calcato sulla fronte e l'espressione imbarazzata, è stato ripreso con il telefonino da alcuni passeggeri e prima di sedersi il comico si è scusato, ringraziando tutti per la pazienza. E il video è diventato virale sui social.

Alba Parietti è tornata single: "Con Fabio è finita, troppo diversi per farla durare"