Caso Pozzolo, sostituito il caposcorta "supertestimone" di Delmastro

Ufficialmente era in ferie dal 4 gennaio scorso. Dai giorni immediatamente successivi all'incredibile Capodanno con lo sparo a Rosazza (Biella). In realtà, secondo quanto si apprende, il suo posto sarebbe già stato preso da un altro agente. Pablito Morello, il caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è stato sostituito. L'ispettore capo della polizia penitenziaria è considerato un "supertestimone" della movimentata notte nella quale dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo partì un colpo che ferì l'elettricista 31enne Luca Campana, suo genero.

Morello non risulta indagato, ma la sua testimonianza offre un punto di vista sulle possibili dinamiche dell'accaduto. Secondo l'agente, sarebbe stato Pozzolo a far partire il colpo. Ai pm, il caposcorta ha raccontato di aver preso la pistola "con entrambe le mani" per metterla in sicurezza, mentre il deputato la stava mostrando ai presenti. Ma il parlamentare offre invece una diversa versione dei fatti e continua a escludere la propria responsabilità. "La pistola mi è scivolata dalla tasca del giubbotto. Qualcuno l'ha raccolta e ha armato il cane", aveva ricostruito l'esponente politico, secondo quanto riportato dalla Stampa.

Convocato dalla procura di Biella, il 17 gennaio scorso Pozzolo si era per avvalso della facoltà di non rispondere. Proprio a motivo della divergenza nelle ricostruzioni, la posizione di Morello e quella del parlamentare rappresentano due punti di vista opposti rispetto ai quali gli attesi risultati dell'esame dello Stub e della perizia balistica riusciranno forse a fare maggiore chiarezza. Esperto di armi, Pablito Morello ha avuto anche un passato nell'ambito della politica locale, come consigliere comunale, prima nel Pdl e poi in Fdi.

Non è ancora chiaro se Morello, ispettore capo della Polizia Penitenziaria prossimo alla pensione, sarà reintegrato dopo questo periodo di ferie oppure verrà destinato ad altri incarichi in attesa della pensione che dovrebbe comunque arrivare a breve.