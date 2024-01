Caso Pozzolo, il ferito di Capodanno sporge querela: "Mai toccato l'arma"

Davanti alla pm Francesca Raineri ha ribadito di non aver mai toccato l'arma che lo ha colpito la notte di Capodanno. Mentre si attendono gli esiti del test sulla polvere da sparo, Luca Campana - il 31enne colpito a Rosazza (Biella) da un colpo esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo - questa mattina ha così presentato querela nei confronti del proprietario dell'arma. La denuncia, a quanto si apprende, è stata acquisita direttamente dal pubblico ministero che sta seguendo la vicenda. A confermare la circostanza, il legale del giovane elettricista, l'avvocato Marco Romanello.

Ascoltato in procura in qualità di persona offesa, l'uomo ha fornito la propria versione dei fatti, spiegando di non aver sparato e di non aver nemmeno maneggiato la pistola. In un primo momento, a ipotizzare che Campana si fosse ferito da solo "mentre prendeva l'arma che era caduta a terra" era stato lo stesso deputato Pozzolo, ma le odierne dichiarazioni dell'elettricista sostengono invece una diversa versione. Solo le indagini potranno dunque fare chiarezza sulle dinamiche dell'incidente avvenuto la notte di Capodanno e seguito da un forte clamore politico-mediatico. Numerosi sono stati i testimoni sinora ascoltati e si attende anche l'esito dello Stub, l'esame per la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti.

Tra le persone sentite da magistrati e militari non risulterebbero il sottosegretario Andrea Delmastro, presente alla festa, e nemmeno sua sorella, Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza, che aveva affittato i locali per il Capodanno con i famigliari e la scorta del fratello, i cui componenti avevano portato anche i propri parenti. Come da lui stesso ricostruito subito dopo i fatti, il sottosegretario non aveva assistito ai concitati momenti dello sparo e si trovava a qualche centinaio di metri di distanza da luogo dell'accaduto, per sistemare alcune borse con avanzi del cenone nella sua auto, pronto a rincasare con la propria famiglia. La sorella invece aveva raccontato di essere andata via da un po', dopo avere aiutato a sparecchiare.

In attesa che si faccia chiarezza sull'episodio, sul fronte politico Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno preso provvedimenti. Nella conferenza stampa tenuta stamani, il premier aveva comunicato di aver deferito il deputato Pozzolo ai probiviri di Fdi e di aver chiesto la sua sospensione dal partito nelle more del giudizio.