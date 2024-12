Per il Cenone si spendono al Nord 46 euro, al Sud ben 97

Ascolta ora 00:00 00:00

Conto alla rovescia per il cenone di Capodanno. Tra poco più di 24 ore da nord a sud, saranno tutti pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ma non tutti lo faranno allo steso modo. Né per quello che ci sarà sulla tavola, dal capitone al cotechino passando per tartine al salmone e lenticchie, né per quello che si è disposti a spendere. A parte quell'1 per cento degli italiani senza una localizzazione geografica precisa, che, secondo l'indagine commissionata da Facile.it a EMG Different addirittura ricorrerà ad un prestito personale per finanziare l'ultima abbuffata, esiste una differenza di spesa notevole tra il sud e il nord. «Giù» si è disposti a investire ben 97 euro a testa per imbandire la tavola che saluta il 2024, mentre al nord invece ci si ferma quasi alla metà, non più di 46 euro che diventano 72 euro se si guarda solo al nord ovest (sempre che non si entri in una delle prestigiose gastronomie milanesi dove non bastano neanche per l'antipasto di un panettone gastronomico). In media in Italia si spendono 72 euro a testa, per un totale stimato di oltre 3 miliardi di euro. Per il 24% degli intervistati, l'arrivo del 2025 val bene un investimento maggiore rispetto allo scorso anno.

I giovani tra i 18 e i 24 anni saranno quelli che spenderanno di meno, appena 34 euro. A lasciarsi andare ai piaceri della ricca tavola saranno invece i più anziani. Tra i 65 e i 74 anni si arriva fino a 102 euro. Tanto poi, tutti a nanna.