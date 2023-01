"Sono false". Maxi truffa sulla calze della Befana di Chiara Ferragni

Il mondo del fake fa addirittura un passo avanti e "falsifica" anche ciò che i brand non hanno mai prodotto. È successo a Napoli dove nei quartieri Mercato e Fuorigrotta le Fiamme Gialle hanno individuato cinque persone che vendevano sulle bancarelle migliaia di calze della befana dei brand più famosi: da personaggi della Disney, Peppa Pig, Kinder, LOL, Me contro Te, fino ad arrivare a quelle, richiestissime, di Chiara Ferragni. Proprio l'imprenditrice in una storia Instagram aveva denunciato il fatto mettendo in allarme gli ignari acquirenti.

" Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della befana Chiara Ferragni, ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra ". Non è la prima volta che accade un fatto del genere, anche lo scorso anno era stato scoperto questo mercato sotterraneo di prodotti dolciari contraffatti, e sempre l'influencer lo aveva denunciato. Alla fine, tutta la merce è stata sequestrata e i cinque ambulanti sono stati denunciati per introduzione nello Stato (articolo 474 Codice Penale che recita: " commette reato chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti ", ndr ) e commercio di prodotti con i marchi falsificati.

Non ci si è però limitati solo alle calze della befana, ma i controlli hanno portato alla luce un vero e proprio giro di prodottti contraffatti destinati ai bambini. Complessivamente sono stati sottratti dal mercato dell'illegale oltre 12mila giocattoli e sei persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria. Inoltre negli ultimi due mesi, sempre le Fiamme Gialle, hanno sequestrato ben 5,4 milioni di prodotti. Circa 10mila giocattoli falsi per la gran parte non sicuri, riproducenti noti marchi per minorenni come SuperMario, Sonic, Avengers, Stitch, Peppa Pig e Cry Baby, sono stati trovati in un negozio in pieno centro a Napoli. La titolare, una cittadina cinese, è stata segnalata all'autorità giudiziaria.