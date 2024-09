Esenzioni per gli anziani: ecco quando e quali servizi diventano gratuiti

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è tutta una serie di esenzioni delle quali è possibile beneficiare una volta raggiunta una certa età: servizi che diventano gratuiti o quasi per le persone anziane. Purtroppo molti cittadini non sono a conoscenza di questi benefici e quindi non ne usufruiscono. Ecco quali sono le esenzioni di cui gli anziani possono usufruire.

Il ticket sanitario

Il ticket sanitario, come si legge sul sito del ministero della Salute, "rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o partecipano al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono" . Si è tenuti a pagarlo in caso di visite specialistiche o particolari esami di laboratorio e/o diagnostici, oppure quando ci si reca in pronto soccorso senza essere in emergenza. Gli over-65, con un reddito familiare inferiore ai 36.151,98 euro, non devono pagarlo. Così come coloro che beneficiano dell'assegno sociale.

Allo stesso modo, non sono tenuti a pagare il ticket gli over-60 che percepiscono la pensione integrata al minimo, con un reddito familiare inferiore o pari ai 8.263,31 euro (cifra che sale a 11.362,05 euro, se il coniuge è presente). Per ottenere l'esenzione per reddito basta recarsi presso gli uffici della propria Usl.

Acquisto apparecchi acustici

Per lo Stato italiano un apparecchio acustico gratuito va riconosciuto a chi si trova ricoverato presso strutture sanitarie accreditate, siano queste pubbliche o private; agli invalidi con una riduzione di un terzo della capacità lavorativa; agli invalidi civili con invalidità superiore al 33,3% che non si trovano in età lavorativa; ai cittadini invalidi di guerra o di servizio. Il riconoscimento avviene a prescindere dall'età anagrafica.

Per ottenere gratuitamente l'apparecchio acustico gratis è sufficiente rivolgersi alla propria Asl o una centro acustico. Naturalmente serve una prescrizione valida.

Cure termali

In caso di prescrizione medica, anche le cure termali risultano gratuite per le persone anziane affette da una determinata patologia.

Pagamento Canone Rai

Superati i 75 anni non si è più tenuti a pagare il Canone Rai, a patto che il reddito annuo (con annesso quello del coniuge) non superi gli 8mila euro, e non ci siano altri conviventi nell'abitazione (escluse colf e badanti).

Digitale terrestre

Gli anziani (di età pari o superiore ai 70 anni) non sono tenuti a pagare il nuovo digitale terrestre. Come requisito abbiamo che suddetti cittadini non percepiscano una pensione superiore ai 20mila euro e che siano titolari dell'abbonamento al servizio di radiodiffusione. In questo caso si deve presentare richiesta presso gli uffici postali oppure mediante numero verde (800 776 883). Si ha tempo fino al termine di ottobre.

Bollo auto

Secondo la legge n. 104, non pagano il bollo tutti i soggetti disabili, a prescindere dall'età anagrafica. In questo caso la richiesta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate o agli uffici tributi regionali.

Esenzione Tari

Sono riconosciute delle agevolazioni anche per quanto riguarda il pagamento della Tari, ossia la tassa sui rifiuti. Ci sono Comuni, infatti, in cui è prevista un'esenzione per coloro che hanno superato i 65 anni e hanno un reddito che non supera i 9mila euro. Anche in questo caso, è necessario rivolgersi all'ufficio tributi della nostra zona.

Agevolazioni per i trasporti

In alcune località sono previsti degli aiuti anche per quanto concerne i trasporti pubblici. Si prendano ad esempio grandi città come Roma o Milano.

Nella Capitale, le persone over-70, con reddito inferiore ai 15mila euro, possono viaggiare gratuitamente. A Milano, invece, un abbonamento gratuito è garantito a coloro che hanno superato i 65 anni, ed hanno un reddito inferiore ai 16mila euro.