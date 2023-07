Commenti razzisti e sessisti in diretta: è bufera sui telecronisti Rai

La Rai ha deciso di avviare " una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi " e " tutti i provvedimenti necessari " per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, richiamandoli entrambi dal Giappone dove seguivano i Mondiali di nuoto e tuffi. La loro telecronaca della finale del trampolino sincronizzato femminile a Fukuoka aveva fatto scatenare una vera e propria bufera social. Nell'occhio del ciclone sono finiti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, i quali hanno usato delle frasi giudicate " inappropriate, razziste e sessiste " da parte di diversi telespettatori, uno dei quali ha inviato anche una mail di proteste alla televisione di Stato. " Sul canale Rai Play 2 - si leggeva in una Pec inviata alla Rai da un account Twitter anonimo (@defrogging), i due telecronisti - si sono lasciati andare a una serie di commenti sessisti e stereotipati vergognosi ".

L'Amministratore Delegato, Roberto Sergio, ha dichiarato che " un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una 'battuta da bar' quanto andato in onda ". " Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico ", ha aggiunto. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto per i tuffi saranno curate da Nicola Sangiorgio.

Io la PEC alla Rai l'ho scritta davvero perché ci sono dei limiti e credo che oggi siano stati ripetutamente superati. #fukuoka2023 pic.twitter.com/0nFuEAJ09K — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

I commenti in diretta Rai denuciati dai social

Tra le varie espressioni che sarebbero state distintamente sentite, vengono citate: " Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano ", " Le olandesi sono grosse ", " Come la nostra Vittorioso (tuffatrice italiana, ndr): è grande eh ", " Ma tanto a letto sono tutte alte uguali ". Ma non sarebbe finita qua. Vengono anche i seguenti passaggi: " Questa si chiama Karper, è una suonatrice d'arpa, come si suona l'arpa? La si? "; " La si tocca? ", " La si pizzica ". E infine: " Si La Do ". " È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre ".

Tuttavia la messa in onda incriminata su Rai Play 2 non si trova più, come conferma lo stesso account @defrogging in un altro tweet, rispondendo a chi gli chiede i video. " Quelle sulle donne sono avvenute tra 15 minuti prima della finale e la prima rotazione (che non è su Raiplay, la gara parte dalla seconda) ". Resta invece ancora online e si può riascoltare su RaiPlay la battuta sulla coppia di tuffatori cinesi, con un commento stereotipato sulla mancata pronuncia della lettera "R". " Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo ", è la frase detta sulla finale dell'eliminatoria sincronizzata maschile del trampolino.

"Frasi lontane dal mio pensiero": il commento di uno dei telecronisti