"Comparsa speciale al Festival di Sanremo". Un documento svela la pubblicità occulta di Travolta

Emergono nuovi dettagli sulla presunta pubblicità occulta delle calzature antinfortunistiche sul palco del teatro Ariston durante il festival di Sanremo fatta da John Travolta. Sebbene da tutte le parti si neghi fermamente che la presenza dell'attore con quell'esatto modello di calzature fosse studiato a monte, ci sarebbero dei dettagli che porterebbero a pensare il contrario. Che l'azienda che produce le scarpe e la Rai neghino è normale, visto che la pubblicità occulta è illegale. Ma una brochure inviata a clienti e rivenditori a pochi giorni dall'inizio del Festival, in cui si preannunciava la presenza del marchio sul palco dell'Ariston potrebbe aprire a nuovi interrogativi.

Al centro della comunicazione aziendale c'è una specifica linea di calzature del brand, proposte in 16 modelli. Viene definita come "ultima novità in casa U-Power" e la sua vendita al pubblico non è ancora partita. Come spiegato da Selvaggia Lucarelli, infatti, John Travolta (e lo stesso presidente seduto in prima fila), indossavano quel particolare modello in anteprima. " Le scarpe sono partite appositamente per Travolta settimana scorsa dagli uffici di Paruzzaro, provincia di Novara destinazione Nizza ", scrive un mittente anonimo, che probabilmente lavora in quell'azienda, alla giornalista. Lo spot che l'attore ha girato con Diletta Leotta prima della partecipazione al Festival, dice la stessa fonte, uscirà prossimamente proprio su quel modello di scarpe. Nello specifico, il lancio dello spot avverrà il prossimo 25 febbraio.

Tutto torna, quindi. La brochure fornita dall'azienda via mail ai rivenditori, ma che si può facilmente reperire anche sul sito internet istituzionale del brand, mette in evidenza una diversa formula di comunicazione. Nello specifico, viene annunciata una "comparsa speciale" il 7 febbraio 2024 al festival di Sanremo: non viene mai fatto il nome dell'attore, nemmeno nella comunicazione dello spot, per il quale si spiega che " Diletta Leotta, insieme ad un ospite d'eccezione, è la protagonista del nuovo spot ".

La brochure è particolarmente accurata, in quanto viene specificato, come dato utile ai fornitori, quale sarà la copertura fornita agli spot (misurata in singoli contatti) sulle varie emittenti. Questo perché U-Power ha regolarmente acquistato degli spazi pubblicitari ai vari broadcaster privati ma non alla Rai: Mediaset, Sky, Dazn, Discovery Channel. Perché in Rai nulla? Forse perché si è considerato sufficiente il passaggio al festival di Sanremo con John Travolta. "Purché se ne parli", ha dichiarato la moglie del titolare del brand, nonché direttore generale del marketing, parlando di "fortuna" per tutta la pubblicità indotta al loro marchio.