Conquistò il Cerro Torre: alpinista disperso nei boschi di Sondrio

È un esperto alpinista che ha scalato l'Himalaya e conquistato il Cerro Torre, in cordata, nel 1974, una tra le vette più importanti e famose che si trova in Patagonia: da ieri è disperso Mario Conti, 79 anni, con l'allarme dato alle ore 18 dalla moglie che non lo ha più visto rientrare in casa.

Ricerche senza sosta

Proseguono senza soste le ricerche dell'uomo: Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono al lavoro dopo l'interruzione per il maltempo durante la notte ma riprese prontamente questa mattina grazie anche a un elicottero che sta sorvolando le aree collinari e i boschi a nord di Sondrio. Oltre al Cerro Torre, che secondo molti conquistò per la prima volta, Conti, soprannominato Mariolino, nel 1975 scalò il Lhotse, sull'Himalaya, la quarta montagna più alta del mondo (8.516 metri) e poi numerose altre vette in più continenti, dal Perù all'Algeria.

Come spiega IlGiorno, l'alpinista era uscito per una passeggiata poco dopo l'ora di pranzo di martedì 14 novembre, erano circa le 14.30, per una passeggiata su alcuni sentieri in alta quota. Conti è una guida alpina dal 1969 e fa parte del Gruppo Ragni di Lecco, tra i più importanti gruppi alpinistici mondiali con una storia che dura da quasi 70 anni: i suoi membri indossano un caratteristico maglione di colore rosso con il simbolo di un ragno a sette zampe sul lato sinistro.

Droni e unità cinofile sono a lavoro dalla serata di martedì, come spiega in una nota il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia. Nelle ricerche sono impegnati anche " i tecnici Cnsas della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, con le stazioni di Sondrio e Valmalenco e un'unità cinofila molecolare" , oltre alle forze dell'ordine già citate. I soccorritori lavorano anche con i droni per visionare il territorio dall'alto. Alle ricerche contribuiscono anche i soci del gruppo alpinistico di cui l'anziano fa parte: le squadre stanno lo stanno cercando principalmente nei dintorni di Mossini e in direzione della Valmalenco e Castione Andevenno, territori che il 79enne frequentava con maggiore assiduità.