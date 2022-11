Conte fa il ballerino, tedeschi coccola-Ong e Istanbul: quindi, oggi...

- Montesano va a Ballando con le stelle con la maglietta della X Mas. La cosa bella è che, dice lui, in Rai avevano visionato la t-shirt senza sollevare obiezioni. Tante capre, oppure c’era un trappolone in vista?

- Attentato a Istanbul: 6 morti e 81 feriti. Mi viene da dire che, per quanto pensiamo di averlo ormai passato, l’incubo terrorismo non finisce mai.

- La Meloni credo terrà la linea dura sui migranti: mollare ora sarebbe controproducente. A dialogare ci penseranno altri ministri. Ma una cosa è certa: per ora il governo non ne esce né sconfitto né vincitore. E tutto sommato, non è poi così male.

- La Germania finanzierà via Parlamento una Ong per il soccorso in mare. Bene, bravi, bis. Allora però pigliatevi anche i migranti che verranno salvati da quella nave umanitaria. Mi pare il minimo: o volete finanziare l’immigrazione clandestina in un Paese terzo?

- Mi pare interessante questo monito arrivato dagli Usa all’Ucraina: “Inizi a pensare a richieste realistiche”. Il che, significa due cose: 1) che fino ad ora, le pretese di Zelensky erano esagerate, a partire dalla riconquista della Crimea e del Donbass; 2) che gli Usa si sono un tantino stufati di una guerra che si sta prolungando più del previsto e vorrebbero iniziare a negoziare. La ritirata da Kherson sembra un invito al tavolo. Kiev si siederà?

- Conte Giuseppe critica i decreti sicurezza che lui stesso ha firmato. La domanda è: cosa si era bevuto quel giorno del Conte I quando si mise in conferenza stampa con tanto di cartello e slide? Ormai fa come i ballerini: giravolte su giravolte, cambiando ogni volta opinione.

Ignazio Marino si mette a disposizione del M5S per le elezioni nel Lazio. Il mondo è veramente straordinario: ma davvero fanno sempre dei giri immensi e poi ritornano?

Versione light, causa emicrania: mi scuserete