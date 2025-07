Controlli di sicurezza in aeroporto, se sudi troppo potrebbero insorgere dei problemi, ecco perché

Per quanto siano milioni i passeggeri a spostarsi in aereo quotidianamente durante tutto l'anno, è di certo il periodo estivo, in concomitanza con le ferie e la bella stagione, quello in cui si concentra la maggior parte del traffico: con gli aeroporti presi d'assalto dai vacanzieri, i controlli di sicurezza si fanno più serrati.

Il momento delle verifiche è solitamente in cima alla lista delle fasi più stressanti di un viaggio per quanto concerne i passeggeri in procinto di partire, ma generalmente l'attenzione di questi ultimi si concentra sulle necessità più impellenti e le restrizioni più note: un occhio di riguardo, quindi, lo meritano la carta d'imbarco, i documenti, i liquidi e le dimensioni e il peso dei bagagli. Eppure possono insorgere dei problemi anche in circostanze assolutamente comuni, come ad esempio quella di presentarsi al terminal completamente sudati: nella stagione estiva, in particolar modo, non si tratta di un evento inusuale, eppure proprio a causa di ciò si potrebbe diventare bersaglio dei controlli di sicurezza.

Secondo le norme della Transportation Security Administration, infatti, il sudore è in grado di produrre una variazione della densità dei nostri indumenti, il che può causare alterazioni nei dispositivi elettronici utilizzati dagli addetti alle verifiche. Quando ciò accade, in genere sul passeggero viene effettuata una perquisizione personale per scongiurare il pericolo che nella zona in cui è stato segnalato il problema dal device non siano occultati oggetti vietati o potenzialmente pericolosi.

A parte questo problema di natura tecnica, inoltre, un'eccessiva sudorazione può comunicare agli addetti ai controlli una condizione di particolare agitazione del passeggero, che si ritrova spesso nei casi in cui esso stia trasportando addosso o all'interno dei propri bagagli della merce illegale. Il nervosismo è uno dei primi segnali che gli addetti alle verifiche sono portati a cogliere per selezionare le persone sulle quali effettuare un'indagine più approfondita, tanto in America quanto in Asia ed Europa.

Ciò non significa che sudare tanto,

specie nella stagione estiva, sia automaticamente la prova regina di un illecito, ma certamente anche in caso di assoluta buona fede può diventare un ulteriore elemento di rallentamento delle pratiche di partenza o di arrivo.