"Così i medici rendono il mondo conservatore". La teoria di Grillo sull'invecchiamento

Beppe Grillo torna a filosofeggiare dal suo blog e ipotizza, prendendo in prestito la teorizzazione di Jonathan Swift, che gli individui ottuagenari vengano privati di voto e di proprietà. Certo, ammette che si tratta di una soluzione " politicamente impraticabile " ma non per i motivi che ogni persona di buon senso potrebbe immaginare ma solo per " il controllo che gli anziani esercitano sul potere ". Lo Stato di diritto è un concetto che non viene preso in considerazione nella disquisizione del fondatore del Movimento 5 stelle, che arriva a questa conclusione partendo dalla considerazione che in Italia si nasce e si muore sempre meno.

" Tra cento anni, è probabile che la maggioranza delle persone superi gli ottant’anni, conservando posti di potere e resistendo al desiderio di cedere il passo ai più giovani ", scrive Grillo, che nel suo lungo testo critica la società "anziana" ma, soprattutto, provocatoriamente critica i medici che lavorano per aumentare la longevità degli esseri umani. " Negli ultimi anni, le nascite e le morti sono diminuite costantemente, portando all’incremento dell’età media della popolazione. Incredibilmente, alcuni medici che ottengono questi risultati negli anziani cercano addirittura l’approvazione pubblica ", scrive Grillo, il quale attribuisce " conseguenze negative " a questa " svista ".