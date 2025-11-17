Cosa resta della coppia dopo i figli?

Cara Posta, anche l’ultimo dei miei figli (ne ho tre e li ho avuti tutti da giovane) si sta facendo grande e non so se ho ancora qualcosa in comune con mio marito. Quando ci ritroviamo a casa soli, ormai le parole scambiate si contano sulle dita di una mano. Facciamo sesso sempre più raramente e, ma questo da sempre, abbiamo interessi molto diversi. Insomma ho l’impressione che esaurito il compito di crescere i nostri figli, i punti di contatto tra noi si siano esauriti. E dire che un tempo eravamo molto diversi. Week end, cene, serate decisamente movimentate... Poi sono arrivati i figlie e ci siamo convertiti felici e impreparati al ruolo di genitori. Ci siamo persi durante il percorso adempiendo a qualcosa di decisamente più importante. Ovvio che non smetteremo mai di essere occuparci della nostra prole ma è un dato di fatto che ormai tutti e tre siano entrati in una fase più indipendente della loro vita. Lasciandoci col classico nido vuoto. E nel nido vuoto, mio marito ed io sbattiamo contro i silenzi e le distanze. Sapremo più reinventarci? Ma soprattutto, a questo punto, ne varrà ancora la pena o faremmo meglio e cercare ognuno la nostra ultima chance?

Chiara



Ma che tristezza, Chiara... È ovvio che il problema delle ri-partenze sono i re-entusiasmi ma per quale motivo, lei e suo marito dovreste lasciarvi proprio adesso? Dopo esservi amati, aver tirato grandi tre figli ed esservi ritrovati, di nuovo in coppia, ancora giovani? Capisco il cambio di passo di questi anni, con altre urgenze e diverse priorità. Ma non vedo un motivo al mondo per non provare a ricominciare da voi invece che dirigervi ognuno per la sua strada. Perché, prima di pensare a chiudere tutto non provate a ripristinare parole, cene, week end e sesso? In fin dei conti è così che era cominciata e poi mi sembra che sia andata avanti in maniera ancora più solida. Quindi devo supporre che, malgrado gli interessi «molto diversi» qualche punto di contatto lo abbiate trovato. Una vita assieme e tre figli... Non mi sembrano premesse tanto traballanti. Secondo me potreste divertirvi un sacco a ritrovarvi, roba da non riuscire più a smettere.

Oltretutto siamo oneste: ma chi glielo fa fare di mettersi in caccia di qualcuno con cui ricominciare daccapo? Se la ricorda o no la fatica di conoscere e farsi conoscere, di abituarsi a un’altra pelle. Riparta da ciò che ha già, mi sembra la cosa più divertente (e furba) da fare.