Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus

Una delle notizie più importanti delle ultime ore e sulle pagine di tutti i quotidiani del mondo riguarda il blocco di migliaia di Airbus che, seppur non siano stati danneggiati tutti direttamente, possono subire gli effetti negativi da intense radiazioni solari con problematiche a cascata sui comandi di bordo. Tutto sarebbe nato da un incidente lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún in Messico e Newark, nei pressi di New York. L'analisi dell'incidente ha poi rivelato che la colpa sarebbe stata " l'intensa radiazione solare " in grado di "corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo ".

Cosa sono le radiazioni solari

In modo generico, quando si parla di radiazioni solari stiamo facendo riferimento all'energia elettromagnetica emessa dal Sole, che viaggia nello Spazio sotto forma di onde e particelle, portando calore e luce sulla Terra. Con il nostro pianeta sono diversi i modi in cui interagisce, ovvero con una radiazione diffusa, riflessa, assorbita e diretta.

Come possono impattare sugli aerei

Senza entrare in difficili tecnicismi, sembrerebbe che nel volo dal quale tutto ha avuto origine sia stato determinante il ruolo del brillamento solare dei giorni immediatamente precedenti, ovvero una forte esplosione di energia che si verifica sulla superficie del Sole la quale rilascia grandi quantità di radiazioni elettromagnetiche, plasma e particelle cariche nello Spazio. Ecco che quel velivolo sarebbe stato "vittima" di questa tempesta di radiazioni che avrebbe mandato in tilt il sistema di volo.

La spiegazione ha più che un senso ma non soltanto perché è stata redatta dagli esperti ma anche perché, spesso, quando si verificano eruzioni solari sulla Terra possono andate in tilt le reti dei telefoni cellulari, delle radio ma anche dei satelliti.

Dove si sono verificati i problemi

Nel dettaglio tecnico, il problema ha interessato un computer di controllo degli elevatori e degli alettoni (Elac) prodotto da Thales, un colosso francese dell'industria aerospaziale anche se il fornitore, in una nota, ha fatto sapere di non essere responsabile del disservizio. "La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales ".

"Ci scusiamo per l'inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come nostra priorità assoluta e fondamentale

Airbus, comunque, non ha ancora specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato questo software.".