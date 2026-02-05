Leggi il settimanale
Cresce ancora la pirateria nell’editoria libraria: nel 2025 sono state pari a 722 milioni di euro le vendite perse, contro i 687 di due anni prima

Mercoledì 11 febbraio al Ministero della Cultura la presentazione della quarta indagine Ipsos Doxa per AIE che per la prima volta approfondisce l’impatto dell’Intelligenza Artificiale. L’evento è a cura di Gli Editori, l’accordo di collaborazione tra AIE e FIEG

Cresce ancora il danno che la pirateria infligge ogni anno al mondo del libro: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. Il dato è al centro della quarta indagine Ipsos Doxa commissionata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e che, per la prima volta, contiene anche un approfondimento sui sistemi di Intelligenza Artificiale e l’impatto che hanno sulla diffusione dei contenuti coperti da diritti d’autore.

La ricerca verrà presentata a Roma il prossimo 11 febbraio, a partire dalle ore 11, durante l’incontro La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza Artificiale, in programma al Ministero della Cultura (Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27 - Roma) e organizzato da Gli Editori, l’Accordo di consultazione e azione comune sottoscritto a giugno 2019 da AIE e dalla Federazione Italiana Editori di Giornali (FIEG) con l’obiettivo di formalizzare la collaborazione su iniziative condivise di sensibilizzazione di istituzioni, amministrazioni e cittadini sulle tematiche dell’informazione e dell’editoria.

La ricerca fotografa l’ampiezza del fenomeno, i danni arrecati all’industria del libro nel suo complesso e ai principali settori (editoria di varia, editoria universitaria, editoria professionale), l’impatto sull’economia nazionale e sui mancati introiti per il fisco.

Dopo i saluti del Sottosegretario del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni (in attesa di conferma) e dei presidenti di AIE e di FIEG, Innocenzo Cipolletta e Andrea Riffeser Monti, la ricerca sarà presentata da Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa: ne discuteranno Massimiliano Capitanio, commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Crescenzo Sciaraffa, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Maria Letizia Bixio, docente all’Università Europea di Roma e Mauro Tosca, responsabile antipirateria AIE.

A seguire, l’intervento

della scrittrice Felicia Kingsley e le conclusioni di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati.

L’appuntamento sarà moderato dal direttore di Ansa Luigi Contu.

