"Danni e rischio soffocamento": attenzione a questi cereali ritirati dal mercato

Scatta il ritiro da parte del ministero della Salute per alcune confezioni di cereali Kellogg's Corn Flakes Cocoa, il richiamo (qui) è motivato per rischio fisico. Sembra infatti che all'interno delle scatole si trovino dei residui molto duri che potrebbero causare conseguenze in chi consuma il prodotto.

L'allerta del ministero

ll richiamo, pubblicato una prima volta in data 17 maggio 2024, è stato riproposto nel corso della giornata di ieri, giovedì 23 maggio. Si è disposto il ritiro dai supermercati di alcune scatole di Kellogg's Corn Flakes Cocoa, noti cereali al cioccolato. Il nome o ragione sociale dell'Osa è Kellogg Italia Spa, e il marchio di identificazione dello stabilimento è Kellogg's.

Nel documento di avviso reso disponibile sul sito del ministero della Salute si legge inoltre che è il nome completo del produttore è Kellogg Company of Great Britain Limited, mentre la sede dello stabilimento indicata è Park Rd, Trafford Park, Stretford, Manchester M32 (Uk). La data di scadenza o il termine minimo di conservazione del prodotto è 02/03 marzo 2025. Dunque si tratta di conservazioni a lunga conservazione e che quindi possono già trovarsi nelle nostre dispense. Le scatole sono vendute in confezioni da 330g ciascuna.

Le ragioni del richiamo

Come si legge nell'avviso pubblicato dal dicastero della Salute, nel corso di alcuni controlli l'azienda ha riscontrato in alcune confezioni la presenza di corpuscoli molto duri. "Una piccola percentuale di confezioni potrebbe contenere grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c'è un basso rischio che questi grumi duri possano potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento. Si precisa che il ritiro volontario riguarda esclusivamente i Kellogg's Corn Flakes al cacao, un prodotto i vendita da gennaio 2024, e non impatta in nessun modo su ulteriori prodotti Kellogg's" , precisa il ministero.

I consumatori vengono quindi invitati a verificare nelle loro dispense ed eliminare le confezioni di Kellogg's Corn Flakes al cacao, se presenti.

Per chi lo volesse, è possibile chiedere uncontattando l'aziena tramite sito web (https://www.kelloggs.it/it_IT/home.htm) o al numero verde 800 97 60 21. In questo modo sarà possibile reperire tutte le informazioni necessarie.