Denunce online senza code allo sportello: il nuovo progetto di una start-up milanese

Il mondo va avanti, si evolve e cambiano le abitudini. In quest'ottica dev'essere letto e analizzato il nuovo progetto "Denuncia online", della start-up milanese Denuncia.io Srl, che introduce una modalità innovativa di presentare denuncia presso le forze dell'ordine, facilitando in questo modo la vita dei cittadini. È stato sviluppato di supporto di Lexia Avvocati, noto studio legale di Milano attivo nel settore tech e da sempre sostenitore di iniziative d’impresa ad esso collegate. Il progetto punta tutto sulla sicurezza del sistema di inoltro della denuncia, che ha la comodità di essere facile e veloce da utilizzare e che, soprattutto, non richiede di presentarsi presso una caserma per la formalizzazione. Viene fatto tutto online e in pochi minuti, velocizzando il sistema e alleggerendo gli oneri di presentazione.

Per presentare la denuncia è necessario completare tre passaggi. Il primo consiste nella registrazione al portale, per la quale è necessario fornire le proprie generalità complete. Il secondo, che è quello fondamentale, riguarda la presentazione della denuncia, che prevede la compilazione del form in ogni sua parte per rendere valido l'inoltro. In questa fane viene richiesta la firma digitale, che può essere comodamente acquistata direttamente sul portale, senza la quale non è possibile presentare la denuncia online. Infine, al termine di tutti i passaggi, se l'invio è andato a buon fine viene mandata una ricevuta che certifica il corretto inoltro del documento. Viene ricevuta solamente dietro apposizione di firma digitale.