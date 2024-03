Donne miliardarie, chi sono e cosa fanno le 19 più ricche d'Italia

Se si pensa ai grandi patrimoni, la prima cosa che viene in mente è qualche capitano d'industria, un magnate del petrolio o della tecnologia, ma difficilmente siamo portati a pensare ad una donna. Invece, in barba agli stereotipi, sono ben 19 le donne miliardare italiane, che portano il nostro Paese al quarto posto come ricchezza nella classifica mondiale stilata da Forbes.

Le "Rich Girl" made in Italy

L'annuale classifica stilata dalla rivista, è stata passata al setaccio da uno studio condotto da City Index e pubblicato sull'intenational Women’s Day, ed è venuto fuori che "l'altra parte della mela" si difende molto bene in quanto a professionalità e capacità di produrre ricchezza. Ovviamente l'Italia non è al primo posto, a guidare la classifica sono gli Stati Uniti con un totale di 97 donne miliardarie, il doppio della alla Cina, che si colloca al secondo posto con 42. La Germania occupa il terzo posto con 22 donne miliardarie e al quarto posto, ma siamo il secondo Paese europeo, l'Italia, che conta 19 donne miliardarie.

La più ricca del mondo

Per avere un'idea precisa, la donna più ricca del mondo è Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio netto di 90,2 miliardi. Al secondo posto l'ereditiera Walmart Alice Walton. La newyorkese Julia Koch è al terzo posto (59,8 miliardi di dollari). L'ereditiera di Mars, Jacqueline Mars, al quarto posto con un patrimonio di 39,5 miliardi.

Chi sono le italiane

Massimiliana Landini Aleotti

È lei la donna italiana più ricca del mondo con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari. Nata a Lerici in provincia di La Spezia, nel 2014 ha ereditato, assieme ai suoi 3 figli, il colosso della farmaceutica Menarini da suo marito Alberto Aleotti. Molto riservata, di lei si conosce poco. Nel 2011 la figlia Lucia è diventata la presidente del gruppo Menarini, mentre l’altro figlio Alberto Giovanni è diventato vice presidente.

Miuccia Prada

La signora della moda, si attesta al secondo posto con un patrimonio di 5,8 miliardi. Nata a Milano nel 1949, dopo la laurea in Scienze Politiche e gli studi al Piccolo Teatro della sua città, è entrata a lavorare nell'azienda di famiglia fondata dal nonno Mario nel 1913. Diventata un punto di riferimento mondiale della moda, ha sempre portato alta la bandiera del nostro Paese. Anche lei estremamente riservata, ha avuto la grande capacità di diversificare il suo patrimonio, investendo in vari settori, ma portanto avanti il lavoro di stilista in maniera visionaria e futuristica.

Marina Caprotti

Figlia dell'imprenditore Bernardo Caprotti fondatore di Esselunga e della sua seconda moglie, Giuliana Albera, è nata a londra nel 1978. È la figlia minore dell'imprenditore della grande distribuzione. Arriva in azienda dopo che il padre allontanò i fratelli maggiori Giuseppe e Violetta, designando Marina e sua madre eredi universali. Alla morte del padre, ereditò quindi insieme alla madre, il 70% della Supermarkets Italiani, la holding che dal 2006 controllava anche Esselunga. Decise così di mandare avanti il gruppo, insieme al marito Francesco Moncada di Paternò e alla madre (a cui venne riservato il ruolo di presidente onorario), prendendo la carica di vicepresidente e affidandone la guida operativa all’amministratore delegato Sami Kahale. Nel 2020 diventa presidente esecutivo della società.

Marina Berlusconi

Figlia primogenita di Silvio Berlusconi, è nata a Milano ed è una degli eredi del presidente. Ha un patrimonio di 1,9 miliardi secondo Forbs, ed è di fatto capo dell'impero lasciato dal padre. Presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. È membro del CdA di MFE - MediaForEurope N.V. (fino al 2021 Mediaset S.p.A.) e dall'ottobre 2008 all'aprile 2012 è stata nel CdA di Mediobanca. In passato ha fatto parte anche dei Cda di Medusa Film e di Mediolanum.

Nicoletta Zampillo

Vedova di Leonardo Del Vecchio fondatore di Luxottica, all'attivo 4 miliardi di patrimonio. Con lei anche Marisa Del Vecchio, classe 1958, responsabile del Museo degli occhiali di Agordo. Ancora, Paola Del Vecchio, sorella di Claudio e Marisa, figli di Paola Nervo e Leonardo Del Vecchio. Del Vecchio ha avuto sei figli da tre donne diverse. La prima moglie, Luciana Nervo, gli è stata vicino nei primi anni Sessanta, quando Luxottica era ancora una piccola fabbrica. Da questo primo matrimonio sono nati Claudio, Marisa e Paola. Dalla seconda moglie, Nicoletta Zampillo ha avuto Leonardo Maria.

Le altre Miliardarie

Sempre nel campo della moda c’è Giuliana Benetton, sorella anche di Gilberto e Carlo, titolare di beni per 3.3 miliardi, e già socia di maggioranza di uno del 4 veicoll dietro la holding di famiglia. Nel settore manifattura e beverage c'è Susan Carol Holland con una ricchezza di 3,2 miliardi di dollari, che dopo aver cominciato la propria carriera come logopedista al Policlinico di Milano è arrivata a presiedere Amplifon, del settore apparecchi acustici creato a Milano nel 1950 dal padre Algernon Chartes Holland.

C'è poi Isabella Seragnoli, filantropa, mecenate e presidente e azionista di Coesia, multinazionale bolognese, che raduna una ventina di aziende nel packaging e nelle soluzioni industriali. Nelle sue mani anche 32 miliardi, al pari di Alessandra Garavoglia, che con il fratello Luca controlla il 4% di Campari che include Skyy Vodka, Wild Turkey, Aperol e Campari. Nell'elenco anche la sorella di Miuccia Prada, Marina, azionista di minoranza dell’azienda. E Ancora Sabrina e Barbara Benetton, con un patrimonio rispettivamente di 1,8 e il 15 miliardi, che sono entrambe socie di Regia, uno dei veicoli con i quali la famiglia controlla Edizione. Prima di loro si trova Maria Franca Fissolo, vedova del papà della Nutella Michelle Ferrero, che conobbe lavorando in azienda come segretaria e interprete. Oggi è molto attiva ad Alba con iniziative culturali e benefiche attraverso la fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero. Nella lista anche Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris.