Ecco i buchi nel cielo: in cosa consiste il fenomeno degli "Skypunch"

Sono numerosi i video diffusi in rete in cui è possibile ammirare il raro fenomeno dello "Skypunch", letteralmente traducibile con "pugno al cielo", che si viene a manifestare come una sorta di foro all'interno delle nuvole.

Inevitabile essere attratti dal singolare evento, così come chiedersi che cosa ci sia alla sua origine e in quali condizioni di verifichi. Stando a quanto riferito dagli esperti del Centro Meteo Sicilia, innanzitutto, non si tratta assolutamente di immagini manipolate con qualche programma di fotoritocco, come ipotizzato in alcuni casi da chi ignora l'esistenza di questi singolari "buchi nel cielo", bensì di un fenomeno che, per quanto decisamente raro, si può verificare a qualsiasi latitudine nel mondo.

Lo "Skypunch" è apprezzabile in determinate condizioni meteorologiche, dato che esso si manifesta solo ed esclusivamente in caso di presenza di nubi medio-alte, vale a dire "banchi estesi di altocumuli, stratocumuli e cirrocumuli" : tali nubi, in generale, si spostano tra i 1.500 e i 10mila metri sìsi quota sopra il livello del mare.

Il fenomeno si può verificare quando la temperatura delle gocce d'acqua trattenute dalle nubi arriva al di sotto del punto di congelamento ma ciò nonostante esse non riescono comunque a congelare dato che "hanno una tensione superficiale tale da impedirne la solidificazione" , a causa del cosiddetto processo di sopraffusione.

Le goccioline d'acqua così sopraffuse possono allo stesso tempo possono evolvere rapidamente e cristallizzarsi, ad esempio nel momento in cui vicino ad esse passa un aereo oppure in presenza di un cambiamento atmosferico in quota come l'arrivo di un fronte perturbato o di una forte raffica di vento.

Quando queste condizioni si verificano è possibile che i cristalli di ghiaccio che risultano più pesanti precipitino verso il basso, lasciando pertanto un vero e proprio buco tra le nuvole "e sviluppando al suo centro talvolta dei cirri, poiché questo è anche il processo che da luogo a queste nubi alte" , che possono assumere addirittura un contorno iridescente. In genere lo "Skypunch" presenta una forma ellitica, ma sono stati documentati anche alcuni fenomeni di forma circolare: talvolta esso si può estendere anche per alcuni chilometri.

Una delle più recenti e spettacolari manifestazioni di questo fenomeno si è avuta di recente a Parigi, proprio poco al di sopra della Torre Eiffel e ha inevitabilmente attirato l'attenzione di centinaia di passanti e turisti, diventando in breve virale sul web.