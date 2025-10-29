Le emozioni non hanno tempo

"Vi fu un tempo in cui facevi domande per cercare risposte ed eri felice quando le ottenevi. Da adulto fai domande solo per trovare una conferma alle tue posizioni. Torna bambino: chiedi ancora. Per il gusto di conoscere!" (C. S. Lewis). Leggendo la sua risposta rivolta un lettore al quale mancavano le coccole da parte della sorella mi è tornata alla mente quella frase di Lewis autore di Le cronache di Narnia. Il fatto che le domande degli adulti non inizino mai con un «perché?» o un «come mai?» è la chiara dimostrazione che non siano tese voglia di sapere ma solo per ottenere una conferma. Pratica! La nostra vita subiamo un eterno appiccare etichette per poi strapparcele dopo qualche tempo: passiamo da «ora non sei più un bambino!» a «ora non sei più un ragazzino» fino «ora che sei già anziano!». Categorie prefissate come etichette! A 57 anni quindi per lei si smetterebbe di essere fratelli minori? Non me ne voglia, carissima e gentilissima dottoressa Braghieri, non sono affatto d’accordo. Non ci sto! Non voglio buttarla in filosofia, ma le chiedo cosa sia il "tempo"? Per me è un’unità di misura come il metro, il litro, il chilo utili solo per non farmi imbrogliare quando vado dal fruttivendolo e chiedo 1 kg di mele. O quando devo spiegare al falegname quanto dev’essere lungo il tavolo che ho ordinato. Un’unità di misura. Anche l’età. Serve solo all’ufficio anagrafe per sapere la mia data di nascita. Ma le emozioni e le coccole che cita il lettore non possono essere inserite in categorie kantiane o unità di misura ingrigendoci con l’avanzare dell’età (e non mi riferisco al colore dei capelli!). Ecco perché il mondo va in malora!

William



Caro William, seguendo il suo condivisibile punto di vista, anche la sorella maggiore in questione potrebbe, allora, aver voglia di sentirsi figlia. E bambina. Invece oltre ad elargire coccole al fratello deve continuare a provvedere a lui come a uno dei suoi figli. Senza mai la possibilità di appoggiarsi, a sua volta, all’uno o all’altro. Mi chiede cosa sia il “tempo” e la risposta mi sembra un vasto programma.

Diciamo che sono d’accordo con lei quando dice che a nessuno si può impedire di rimanere in contatto con il fanciullo che è in noi, ma non sempre si può portare in giro quel fanciullo. A un certo punto bisogna essere responsabili della faccia che si ha.