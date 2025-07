Europa nella morsa dell'afa: bimba muore per un colpo di calore, due morti in spiaggia in Sardegna

Il caldo eccezionale che da giorni attanaglia non soltanto l'Italia ma anche l'Europa continua a mietere vittime: una bambina americana di 10 anni è morta ieri nel cortile della Reggia di Versailles dopo essersi sentita male e lamentandosi di sentire troppo caldo prima di perdere i sensi. La procura francese ha aperto un'inchiesta per accertare la causa del decesso (si ipotizza un colpo di calore) e nei prossimi giorni verrà effettuata un'autopsia. Nonostante l'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare con la piccola che è morta prima di arrivare in ospedale.

Due morti in Sardegna

Il caldo record per questo periodo dell'anno interessa, come sappiamo, anche il nostro Paese e le cronache ci consegnano un doppio decesso avvenuto nelle ultime ore in Sardegna: un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni (costa Nord-orientale) mentre un 60enne è morto sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia, a causa di un malore improvviso dovuto alle alte temperature che in questi giorni, sull'isola, hanno anche varcato la soglia dei 40°C.

L'intervento di Mattarella

Sul cambiamento climatico è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel corso dell'assemblea dell'Ania ha parlato del tema prevenzione. "La limitazione dell'impegno dello Stato nella copertura di alcune tipologie di calamità derivanti da eventi climatici estremi rende ancora più rilevante la protezione assicurativa, circostanza che non esonera, naturalmente, le istituzioni dagli obblighi di prevenzione", ha sottolineato il capo dello Stato.

Le parole del Papa

" In diverse parti del mondo è ormai evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina": è questo l'incipt di allarme di Papa Leone XIV nel messaggio per la X Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato che sarà celebrata lunedì 1 settembre 2025 sul tema "Semi di Pace e di Speranza". " Ovunque - osserva papa Leone - l'ingiustizia, la violazione del diritto internazionale e dei diritti dei popoli, le diseguaglianze e l'avidità da cui scaturiscono producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversità. Aumentano in intensità e frequenza fenomeni naturali estremi causati dal cambiamento climatico indotto da attività antropiche senza considerare gli effetti a medio e lungo termine della devastazione umana ed ecologica portata dai conflitti armati ".

Bollino rosso in 20 città

Mentre si lanciano moniti e appelli il caldo africano continua a fare la voce grossa e prima del refrigrerio previsto a partire dal fine settimana l'Italia è sempre bollente: saranno

addirittura 20 le città da bollino rosso venerdì 4 luglio. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.