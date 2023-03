Da Marx a Di Maio: ecco chi è la nuova fiamma di Gigino

Zitto zitto, quatto quatto, Luigi Di Maio ha fatto colpo. Non sugli elettori, chiaro: alle più recenti elezioni, la bocciatura su quel fronte è stata inappellabile. Piuttosto, pare che l'ex ministro dal congiuntivo incerto abbia fatto breccia nel cuore di una donna. Si tratterebbe della 33enne italo-tedesca Alessia D'Alessandro, plurilaureata economista ed ex modella nel tempo libero. I due sono stati avvistati insieme a Venezia nel fine settimana e la circostanza è bastata ad alimentare i gossip sulla vita sentimentale dell'ex esponente pentastellato. Così si è scoperto anche che la (presunta) nuova fiamma di Di Maio è in realtà una vecchia conoscenza del partito grillino. Galeotto fu il Movimento.

Chi è Alessia D'Alessandro, ex candidata 5s

Nel 2018, infatti, la giovane cilentana venne candidata dai 5s nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno, per sfidare all'uninominale Franco Alfieri, il candidato Pd assurto alle cronache come il sindaco "delle fritture di pesce" (così ribattezzato dopo una battuta di Vincenzo De Luca). Entrambi però furono sconfitti dalla candidata di centrodestra Marzia Ferraioli. Ebbene, in campagna elettorale quell'anno fu proprio l'allora leader 5s Di Maio a tessere le lodi di Alessia D'Alessandro. "Lavora con la Cdu in Germania, è un'economista", disse, descrivendo la donna come vicina al partito di Angela Merkel. Una definizione che la stessa candidata definì un po' imprecisa. La giovane infatti aveva fatto l'assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, senza avere però alcun impegno politico accanto all'allora cancelliera tedesca.

Ma Alessia D'Alessandro un profilo internazionale lo aveva comunque. La 33enne parla infatti cinque lingue e ha vissuto per cinque anni a Berlino. Ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Nel tempo libero, per pagarsi gli studi, ha lavorato anche come modella. Nel suo curriculum anche un'esperienza nel reparto di contabilità di un'azienda, nell'ambito delle risorse umane, e un impegno come consulente internazionale nel turismo. Definita dalla stampa "la più bella delle liste", Alessia è stata anche uno dei volti del Movimento Cinque Stelle in Campania, senza però riuscire a conquistare il seggio in Parlamento.

"A 14 anni leggevo Marx"

Pare che quella politica e l'economia siano sempre state una passione per la (presunta) nuova fiamma di Luigi Di Maio. "A 14 anni leggevo il Manifesto di Marx", raccontò in un'intervista. E nel 2018 sui social si lasciò andare a un endorsement non da poco per l'ex leader pentastellato. "Da giovane italiana, ammiro la tenacia, la grinta, ed il forte senso di responsabilità che Luigi Di Maio sta dimostrando al resto del mondo", scrisse. Addirittura. Più di recente, su Instagram, la 33enne ha analizzato la situazione politica italiana, tradendo un certo pessimismo finanziario (poi smentito dai fatti) dopo la vittoria del centrodestra del 25 settembre scorso.

La nuova fidanzata di Di Maio

E chissà, forse è stato proprio l'interesse comune per la politica e i temi internazionali a far scattare la scintilla con Luigi Di Maio. Rumors e gossip già iniziano a susseguirsi. In molti peraltro, dando un occhio sui social, non hanno potuto fare a meno di notare l'avvenenza dalla 33enne avvistata a Venezia con l'ex ministro. Hai capito, Gigino?