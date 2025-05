"Non rompere...". Caos all'università di Salerno, l'ex grillino insulta il prof: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ennesimo episodio di maleducazione che coinvolge una parte della politica ha scosso l’Università di Salerno. Questa volta il protagonista della discussione fuori è stato Luigi Iovino, ex parlamentare del Movimento 5stelle ora nei panni dello studente. L’ex politico ha pensato “bene” di insultare e inveire contro Gennaro Avallone, professore universitario e ordinario di Sociologia. Il video, però, è stato ripreso da un cellulare ed è diventato subito virale sui social. L’ennesima figura per nulla educativa di una parte della politica.

#intanto Tensione all'Università di Salerno: Luigi Iovino (ex M5S) insulta il professore davanti agli studenti https://t.co/cEY1M5WIBy — La7 (@La7tv) May 21, 2025

Secondo la ricostruzione, il professor Avallone sarebbe uscito dalla propria aula per chiedere silenzio, poiché disturbato dal chiacchiericcio di alcuni studenti nel corridoio. Tra questi ecco che è intervenuto Iovino, che ha reagito con un tono aggressivo ma anche offensivo. “Ma stai zitto”, ha esordito rivolgendosi direttamente al docente. Ma la discussione non è finita lì. Tornando indietro, l’ex deputato pentastellato ha accusato direttamente il prof. "T’ vuò sta zitto o no? Ma stai buon’ cu' 'a cap’?", ha urlato in dialetto salernitano per poi concludere con un volgare "Va’ a fa’ lezione e non rompere il c…". "Io sto facendo lezione. Questo è il livello!", la risposta di classe del professore che è riuscito sia a mantenere la calma sia a non rispondere alle inutili provocazioni.

La vicenda, ovviamente, si è conclusa con un nulla di fatto. Questo non toglie che questo video potrà creare un forte subbuglio all’interno dell’Ateneo stesso.

Vista la figura pubblica di Iovino, molti studenti e docenti non rimarranno in silenzio rispetto all’ennesima prova di maleducazione da parte di un ex parlamentare delle Repubblica. In questo caso del Movimento 5 stelle.