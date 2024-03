Facebook e Instagram down: malfunzionamenti ai social di Meta

Per oltre un paio d'ore nel primo pomeriggio di oggi si sono impennate le segnalazioni dovute a malfunzionamenti su due tra i social network più utilizzati, ossia Facebook e Instagram. Secondo i dati in tempo reale mostrati dal Downdetector, i problemi a Facebook sarebbero iniziati intorno alle 14 di oggi con gli utenti che hanno segnalato problemi di caricamento nel 69% dei casi, malfunzionamenti sull'app nel 17% e problemi con il profilo nel 13%.

Per Instagram, invece, si tratterebbe di problematiche iniziate già nell'arco della giornata del 20 marzo ma che ha raggiunto un picco intorno alle ore 17 del pomeriggio. In questo caso, il 63% degli utenti lamenta problemi di caricamento, il 30% sul funzionamento dell'app e il restante 8% problemi sui commenti a post e storie. I problemi hanno interessatto soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti ma con riflessi importanti anche nel nostro Paese.

Le segnalazioni

La mappa con le segnalazioni in tempo reale ha mostrato una problematica diffusa per entrambi i social soprattutto nelle grandi città italiane contrassegnate da pallini rossi: non sono arrivate, per adesso, spiegazioni ufficiali da parte di Meta sui rallentamenti che stanno riscontrando migliaia e migliaia di utenti. Come sempre accade in questi casi, il tam tam mediatico è partito sul social network funzionante di Elon Musk, X, dove l'hastag #Facebookdown e #Insagramdown vanno per la maggiore. " Ma anche voi avete problemi con Internet? Sia Instagram che Facebook non caricano i post", scrive Luisa.

" C'è qualcuno che come me non riesce più a vedere i propri commenti sotto ai post di chi seguo?! o è un problema mio?! Grazie mille", scrive Mary riferendosi a Instagram. Marco, invece, segnala di non ricevere più le notifiche. Come detto, anche per Instagram si susseguono le segnalazioni con tanti meme ironici creati per l'occasione: da chi domanda " e adesso come faranno gli influencer? , a quanti condividono immagini di utenti in lacrime o persone che corrono verso i social funzionanti, in questo caso l'ex Twitter.

La nota di Meta

" We are back ", ossia " siamo tornati ", ha twittato l'account X di Facebook. " Ci scusiamo per coloro che oggi non sono riusciti ad accedere a Facebook" . Il tweet è arrivato intorno alle ore 18.40 italiane.

Il precedente

Quanto accaduto in queste ore riporta alla mente il totale black-out delle stesse piattoforme appena 15 giorni fa con problematiche più gravi di quelle odierne: lo scorso 5 marzo, infatti, è stato impossibile accedere a Facebook e Instagram per circa un paio d'ore in tutto il mondo mentre oggi, seppur a fatica, i problemi maggiori hanno riguardato soltanto alcune nazioni e in molti casi è possibile accedere ai propri account. Il portavoce di Meta, Andy Stone, dirà successivamente che si era trattato di un problema tecnico senza scendere ulteriormente nei dettagli.