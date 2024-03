Facebook e Instagram down, accesso impossibile: cosa accade a Meta

In aggiornamento

I social newtork di Meta, Facebook e Instagram, sono andati in tilt in Italia ma anche nel resto del mondo ed è impossibile accedervi: sono migliaia le segnalazioni da parte degli utenti italiani e stranieri che scrivono su uno dei pochi social disponibili, X, per capire quanto sia diffusa la problematica e tenersi aggiornati in tempo reale.

Le segnalazioni al Downdetector

Come mostra il grafico sempre aggiornato del downdetector, si sono impennate le segnalazioni a partire dalle ore 16 superando diecimila in pochi minuti. " Qualcuno sta riscontrando logout forzati da Facebook e Instagram? ", scrive su X Daniele. Nel dettaglio, il 49% dei casi vede problemi di caricamento, il 44% di login e il 7% per le app. La mappa mostra come siano soprattutto le grandi città italiane con le problematiche maggiori: da Milano a Roma, da Torino a Napoli ma anche nei centri minori.

Le reazioni in Rete

Alle ore 17 le segnalazioni hanno toccato un picco elevatissimo pari a oltre 350mila denunciando un "crash", ossia un malfunzionamento e l'impossibiltà di accedervi. Per adesso non sono giunte note ufficiali da parte di Meta e non si capisce a cosa sia dovuta la problematica. "Pensavo mi avessero hackerato il profilo", scrive un altro utente sul social di Elon Musk. Numerosissimi anche i meme di scherno verso questa situazione. " Facebook e Instagram down e io, come al solito, prima riavvio il Wi-Fi, poi penso che mi abbiano hackerato il profilo e infine mi ricordo che esiste X", ha commentato Giulia. #Facebookdown e #Intstagramdown sono gli hastag che hanno scalato la classifica dei trend topic (argomenti) più ricercati e discussi nelle ultime ore.

Il problema è di portata globale a quanto scrivono molti utenti stranieri su X: anche Threads, l'altro social di Meta, non sarebbe raggiungibile. "Sorry, something went wrong", si legge su numerosi screen che gli utenti hanno condiviso per mostrare il mancato accesso a Facebook.

Cosa succede con WhatsApp

A rimanere estranea anche se con qualche rallentamento è l'app di WhatsApp, sempre di proprietà di Meta, la quale funziona correttamente come in molti hanno sottolineato anche se non fluida come al solito. Funziona, ma anche in questo caso con qualche interruzione anche Messenger.