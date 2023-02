"Adulti che picchiavano studenti". Ma era una rissa tra ragazzi: Pd smentito

Qualcuno ha alzato le mani, altri i toni del racconto. Sulla rissa avvenuta davanti al liceo Michelangiolo di Firenze - quella che nelle scorse ore aveva coinvolto sei ragazzi di Azione Studentesca e alcuni studenti del collettivo Sum - stanno facendo chiarezza le forze dell'ordine. In attesa che la Digos ricostruisca con precisione quanto accaduto, stupiscono però le accese modalità con cui, soprattutto da sinistra, si è descitto l'episodio. Prima che si accertassero le responsabilità del fattaccio, dall'area progressista c'era infatti chi parlava già di "violenza fascista" e di squadrismo nero. Addirittura.

La narrazione affrettata di sinistra

Sì, perché secondo quella narrazione a colpire gli studenti del collettivo Sum sarebbero stati degli adulti. Dettaglio, quest'ultimo, sul quale anche i rappresentanti degli studenti avevano inizialmente puntato l'attenzione. Quel tipo di ricostruzione aveva subito fatto presa sui social, in particolare tra i politici e i simpatizzanti d'area progressista. " Militanti fascisti adulti questa mattina hanno compiuto una spedizione punitiva fuori al liceo Michelangelo di Firenze ", si leggeva su Twitter, dove anche il deputato Pd Alessandro Zan parlava di " aggressione fascista in piena regola di adulti ai danni di studenti ". E lo storico dell'arte Tomaso Montanari, analogamente, scriveva: " È un pestaggio unidirezionale di adulti di Azione Studentesca contro ragazzi minorenni di una scuola ". Anche Carlo Rutigliano, segretario regionale di Articolo Uno, denunciava: " Adulti che picchiano studenti davanti ad un liceo ".

I responsabili sono sei giovanissimi

Ora, precisando che la violenza è sempre da condannare senza indugi (sia essa perpetrata da giovani, giovanissimi o adulti), rileviamo come quella narrazione allarmata e allarmante sia stata ridimensionata e addirittura smentita dai fatti poi accertati. Secondo quanto rilevato dalla Digos, infatti, i presunti aggressori sono sei ragazzi: il più grande arriva appena a 20 anni, tre di loro invece sono minorenni. Il dettaglio non cambia il peso delle responsabilità (nelle prossime ore partiranno le denunce), ma modifica e non poco la cornice narrativa ricreata d'impulso da alcuni commentatori ossessionati dal fascismo.

La ricostruzione dei fatti

Violenza per violenza, avremmo voluto sentire la ferma condanna di quegli stessi osservatori anche rispetto alle violenze anarchiche attuate da persone sì adulte. In quel caso, anche con minacce di morte. Peraltro, tornando all'episodio di Firenze, si attendono ricostruzioni più precise anche sulla dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione della Digos, pare infatti che la prima discussione animata fosse partita vicino alla scuola tra gli studenti del collettivo e i simpatizzanti di Azione Studentesca, che stavano facendo un volantinaggio non annunciato in questura. Da quel confronto sarebbe poi partita l'aggressione.

Fdi: "Violenza sempre da condannare"

Sul fronte politico, intanto, il tentativo della sinistra di strumentalizzare il pestaggio per colpire il centrodestra è presto naufragato. Già nella giornata di ieri, infatti, Fratelli d'Italia aveva condannato le violenze, ribadendo il ruolo della politica come strumento di confronto. E stamani a ribadire il concetto è stato il capogruppo Fdi, Tommaso Foti. "Episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. L'auspicio è che tutto ciò rimanga circoscritto a questo liceo", ha affermato l'esponente meloniano, conversando con l'Ansa.