Favorire la fortuna a Capodanno: cosa fare (e no) secondo le tradizioni di tutto il mondo

Anche chi non crede alla fortuna, la dea bendata dispensatrice di benefici inaspettati, averne un po' è comunque sempre auspicabile. Per chi invece ci crede fermamente, favorirla è possibile, almeno a Capodanno, durante il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. Ogni Paese del mondo ha i suoi piccoli riti benauguranti che si crede possano essere di buon auspicio per il nuovo anno. Ecco i più noti tutti da provare allo scoccare della mezzanotte.

Bacio di mezzanotte

La persona che si bacerà a mezzanotte sarà quella che si amerà per tutto l'anno, attenzione quindi a chi si decide di baciare. Se invece non è presente allo scoccare del nuovo anno, la tradizione sostiene che va sostituita con qualcuna dello stesso sesso e nel momento del bacio fissare bene a mente chi vorremo avere vicino, come compagno o compagna.

Acini d'uva

Mangiare poco prima della mezzanotte un acino d'uva per ogni mese dell'anno è una tradizione che porta fortuna in molti Paesi del mondo. Ecco perché offrire uva durante il cenone di Capodanno è un gesto beneaugurante per i propri commensali.

Cibo beneaugurante

A parte l'uva è importante a capodanno mangiare lenticchie e chicchi di melagrana. Cibi portafortuna e beneauguranti per il nuovo anno. Essendo formati da chicchi, la tradizione dice che più se ne mangiano più si avrà abbondanza di denaro.

I cibi che non vanno mangiati

Sempre secondo un'antica tradizione ci sono anche i cibi che non vanno mai mangiati durante il cenone di Capodanno; 'aragosta il granchio e il pollo. Questo perché l'aragosta cammina all'indietro, il granchio di lato, mentre i polli avendo le ali potrebbero far "volare via" la fortuna.

RIempire di cibo la cucina

Iniziare il nuovo anno con la dispensa vuota o con poco cibo, porta sfortuna. È bene iniziarlo facendo prima una bella scorta di cibo perché questo rappresenta l'abbondanza che si speri duri per tutto il nuovo anno.

Contanti nel portafoglio

Anche se le nuovi leggi favoriscono le monete elettroniche, passare al bancomat e rimpire il portafoglio di contanti è sinomimo di abbondanza e arrivo di denaro nell'anno che verrà. Al contrario, mai avere il portafoglio vuoto l'ultimo dell'anno.

Niente pulizie in casa

Mai pulire la casa a Capodanno, perché si spazza via (o magari in maniera più moderna, si aspira) la fortuna. È però permesso farlo qualche giorno prima.

Aprire porte e finestre

Allo scoccare della mezzanotte porta bene aprire porte e finestre per far uscire gli spiriti maligni del vecchio anno e favorire l'entrata di quelli beneauguranti del nuovo.

L'uomo dai capelli scuri

Secondo un' antica credenza, per avere un anno fortunato, la prima persona che deve varcare la soglia della casa nel nuovo anno dovrebbe essere un uomo dai capelli capelli neri che deve portare con sè un dono. L'uomo che entra rappresenterebbe il nuovo anno, mentre il dono che porta la buonasorte per tutti i 12 mesi. Per quanto riguarda i capelli scuri la tradizione non spiega il perché.

Fare rumore

Durante la serata di Capodanno sarebbe bene fare un po' di rumore (ovviamente senza esagerare e prima della mezzanotte) questo spaventerebbe gli spiriti maligni e invece favorirebbe la fortuna.

La valigia vuota

Nel pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno è bene fare un giro per casa con una valigia vuota, questo auspicherebbe tante nuove avventure che la riempiriranno durante l'anno.

Scrivere desideri e sogni

Scrivere su un foglio di carta tutti i desideri e i sogni che si vorrebbero realizzare, quindi bruciare il foglio in modo che questi arrivino all'universo che si "metterebbe in moto" per realizzarli.

Buttare via il calendario

Assicurarsi prima della mezzanotte di buttare via tutti i vecchi calendari e al loro posto mettere quelli del nuovo anno tutti da scrivere.

Come vestirsi

In Italia è usanza indossare qualcosa di rosso che porta buon auspicio per l'ultimo giorno dell'anno, ma si potrebbe seguire anche la modalità delle Filippine dove porterebbe fortuna portare qualcosa con i pois.

Il miele

Una credenza che risale all'epoca romana racconta che il miele assicuri dolcezza per l'anno a venire. Si può condividere questa buona sorte con amici e familiari servendo per il cenone di Capodanno un menù che includa almeno un piatto con un po' di miele.

Saltare sul divano

In Danimarca è tradizione nella notte di Capodanno di saltare da un divano o da una sedia quando l'orologio scocca la mezzanotte. Farlo è un gesto di buon auspicio che scaccerebbe via la cattiva sorte.

Il rametto di vischio

Al contrario del Natale quando le coppie si baciano sotto il vischio, la tradizione irlandese racconta che a Capodanno chi è single può mettere un rametto di vischio sotto il cuscino per trovare entro l'anno la propria anima gemella.

La pagnotta che "rotola"

Sempre in Irlanda un'altra tradizione è quella di far rotolare una pagnotta di pane lungo le pareti di casa. Si dice che questo gesto allontani gli spiriti maligni e allo stesso modo faccia entrare la fortuna in casa.

Alzarsi presto

È pur vero che il "mattino ha l'oro in bocca" ed un'usanza polacca racconta che chi si alza presto il giorno del primo dell'anno lo farà, senza problemi o sforzo, per tutto l'anno.

Alzarsi presto è di buon auspicio anche in Giappone dove la prima alba del nuovo anno ha un nome speciale: Hatsuhinode. Secondo una credenza popolare gli dei benefici del nuovo anno apparirebbero solo la mattina presto del primo gennaio, benedicendo con fama e fortuna chi è sveglio in quel momento.

Gettarsi contro le onde

A Porto Rico molti salutano lo scoccare della mezzanotte cadendo all'indietro nelle onde dell'Oceano, questo terrebbe lontani gli spiriti maligni. Tradizione questa un po' complicata (viste le temperature) da poter attuale nel nostro Paese. Però se si è in vacanza in un posto caldo, perché non provarci?

Far cadere il gelato

In Svizzera si pensa che porti fortuna far cadere una pallina di gelato a terra allo scoccare della mezzanotte (con grande gioia della padrona di casa).

Spaccare piatti

Questa tradizione (in maniera leggemente diversa) era molto in voga anche nel nostro Paese molti anni fa, quando alla mezzanotte si usava gettare dalla finestra ogni genere di suppellettili.

L'usanza, vista la sua pericolosità, man mano venne abbandonata e alla fine anche vietata, ma è ancora in voga in Danimarca, quando a mezzanotte si spaccano piatti contro la porta d'ingresso di amici e parenti. Sembra che questo gesto porti fortuna alle persone che lo ricevono.