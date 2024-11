Le feste non finiscono mai

Ascolta ora 00:00 00:00

Si va di addobbi natalizi. Manca più di un mese all’arrivo del bambin Gesù ma è un grande affollamento di negozi all’uopo, abeti di ogni colore, in plastica o naturale, palline scintillati, idem come sopra, plastica o vetro, luminarie cinesi e/o made in Forcella, presepi, statuine anche queste in plastica o nell’originale terra cotta, babbi natale di varia forma, parlanti, arrampicanti, zampognari, neve finta, smaltito Halloween nemmeno il tempo di darsi una calmata e le dimore tornano a essere un cantiere festoso, si fa per dire.

Del resto basta controllare il calendario per rendersi conto che non ci facciamo mancare mai nulla in ogni parte del mondo, capodanno cinese, giorno di San Valentino, festa della mamma, festa del papà, martedì grasso, pasqua, pasquetta, festa dell’1 maggio, ferragosto, presa della Bastiglia, Columbus Day, Immacolata, Sant’Ambrogio, San Nicola, festa delle luci, detta Diwali, Santo Stefano, San Silvestro, la Befana. Ci sarebbe anche il festival di Sanremo. Eppoi c’è la crisi.