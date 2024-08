Evvai l'ha scoperto pure Bersani, Ramadan è festa e Toscani: quindi, oggi...

- Pier Luigi Bersani scopre la perversione del circo giudiziario e mediatico. Nei giorni scorsi i giornali hanno dato notizia del fatto che l’ex leader del Pd sarebbe stato raggiunto da un “decreto penale di condanna” in merito alle offese rivolte a Roberto Vannacci. Sintesi brutale: Pier diede del “coglione” al generale. Il punto è che da giorni va avanti un dibattito sul nulla. O meglio: l’avvocato fa sapere che al momento non è stata notificata alcuna decisione dal Gip, il quale potrebbe anche decidere diversamente e che comunque può essere appellata al fine di andare a processo. Sintesi: il “metodo italiano” della giustizia spiattellata sui media colpisce ancora. Caro Bersani, benvenuto tra noi.

- Oliviero Toscani è molto malato, decisamente dimagrito, forse incurabile. La sua intervista non fornisce molti più spunti di quanto non abbiano fatto altre storie simili, vedi il decesso prematura di Michela Murgia. Sorprende, tuttavia, la capacità che ha il fotografo di prendersela con Giorgia Meloni e il suo presunto “vittimismo” anche quando si sta parlando della battaglia più complicata di tutte. Quella per la sua vita. Mah.

- A Pioltello la scuola Iqbal Masiq ha deciso, nuovamente, di chiudere per Ramadan. Sorprende? No, perché quanto meno conserva un minimo di coerenza. Fa riflettere? Sì. Perché significa che, come tutte le diatribe di questo mondo, alla fine puoi protestare quanto vuoi, mettere tutti i paletti di questo mondo, ma ormai ha vinto l’inclusività a tutti i costi. Direte: bene così. No. Perché oggi è la scuola a maggioranza musulmana, domani quella con tanti buddisti, poi arriveranno gli evangelici, i protestanti, gli atei. E sarà un gran mischione, con tanti saluti alle tradizioni. Visto che tantissimi bambini non vanno neppure al catechismo e gran parte delle famiglie non vede una messa dal 1945, mi chiedo: perché non chiedere la chiusura speciale pure in occasione della finale di Champions? Di sicuro gli adepti calciofili saranno maggioranza in tutte le scuole.

- Domanda: ma Valditara non aveva promesso che sarebbe stato impossibile chiudere gli istituti in occasione di festività non riconosciute dallo Stato Italiano?

- In Liguria il centrodestra dovrebbe fare una scelta di campo. Ovvero candidare un governatore che rivendichi l’operato di Giovanni Toti e che magari, poi, anche solo per sfregio, lo nomini assessore a qualcosa. Sarebbe ora che la politica si riprenderesse i suoi spazi, in barba alle legittime indagini delle magistrature. Ci si dimette solo dopo la condanna. Possibilmente definitiva.

- Sull’Autonomia alle regioni del Nord, sfido chiunque a sostenere che affossandola si starebbe meglio. Perché vorrei far notare che senza Autonomia il Sud non è affatto decollato. E non per colpa della riforma Calderoli.

- Il paradosso dell’accoglienza sta tutto qui. Che Issa al Hasan, il siriano che ha ucciso tre persone a Solingen, era stato espulso, avrebbero dovuto riportarlo in Bulgaria, ma per giri burocratici strani alla fine si intascava 368 euro al mese dal contribuente. Lo stesso contribuente che ha ammazzato a coltellate. Siamo, o no, in un sistema folle?

- Il presidente dei vescovi tedeschi, Georg Baetzing, ha imposto ai cristiani di non votare Afd. La destra estrema. “Votare è un dovere civico. Lo incoraggiamo - ha detto - Ma vogliamo anche offrire orientamento. Chiunque guardi alle dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dell'AfD e ai loro programmi giunge alla conclusione che essi contraddicono i principi cristiani fondamentali, la dignità umana e il comandamento della carità e della solidarietà cristiana. Questo partito vuole rovesciare il nostro sistema democratico e libero. Devo mettere in guardia i cristiani su questo”. Bene. Posso comprenderlo. Tuttavia a questo punto occorre estendere il principio anche a tutti gli altri partiti, pure fuori dalla Germania. Per dire: l’aborto è considerato ancora dalla Chiesa un crimine orrendo? Bene: le Conferenze episcopali dovrebbero chiedere ai cristiani di non votarli. A Berlino i Verdi e l’sud hanno avanzato proposte politiche per depenalizzare formalmente l’aborto. Monsignore, possiamo invitare i fedeli a guardarsi bene dal votarli visto che “contraddicono i principi cristiani fondamentali”?

- Iniziano i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ed è bellissimo che anche chi ha una qualche difficoltà possa gareggiare con il sogno a Cinque Cerchi. Però stavolta la Paralimpiadi sono macchiate dalla più grande delle ingiustizie woke: in gara nei 200 e nei 400 metri ci sarà anche Valentina Petrillo fu Fabrizio, un trans che è passato dalle gare maschili a quelle femminili a suon di percezione. È ingiusto per le donne. E le donne dovrebbero ribellarsi. Invece sappiamo già come finirà: se vince una medaglia, gioiranno all'inclusione Lgbtqxyz; se perde, diranno 've l'avevamo detto che un trans non ha vantaggi a gareggiare con le signore'.

- Adesso accusano Pavel Durov anche di violenza su uno dei figli.

Lo riporta l'Afp, citando una denuncia presentata nel 2023 dalla madre del ragazzo. Ci vuole calma e sangue freddo, che a trasformare un signore in mostro nel giro di un amen ci si mette poco. Salvo poi, magari, doversi ricredere.