Il finto suicidio e la fuga in Grecia. "Giallo" sulla (finta) scomparsa di Adamo Guerra

S'infittisce di mistero il caso della (presunta) scomparsa di Adamo Guerra, l'imprenditore imolese che nel 2013 inscenò il suicidio salvo poi traferirsi in Grecia. La moglie Raffaella Borghi era a conoscenza della fuga dal momento che, nel 2016, denunciò l'ex coniuge ai carabinieri. Fatto strano: nel corso della puntata di "Chi l'ha Visto?", andata in onda lo scorso mercoledì, la donna ha mostrato stupore alla notizia del ritrovamento del "Mattia Pascal" romagnolo. Cosa c'è di vero in questa storia? Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio.

Il finto suicidio

Tutto comincia dieci anni fa. A luglio del 2013, Adamo Guerra scrive tre lettere, di cui una indirizzata ai genitori, in cui annuncia l'intenzione di togliersi la vita e sparisce nulla. Così, di punto in bianco. Come da prassi, i familiari denunciano la scomparsa dell'uomo e vengono avviate le indagini. Nel 2015 la procura di Bologna archivia il fascicolo con l'ipotesi di " presumibile suicidio ". Fin qui, la storia non fa una grinza. Nella versione "ufficiale", Raffaella Borghi non avrebbe più avuto notizie dell'ex marito per dieci anni. Un'attesa estenuante, tanto da costringere la donna a rivolgersi alla redazione di "Chi l'ha Visto", il programma di Rai Tre che si occupa di persone scomparse. E qui viene il bello.

Il "ritrovamento" di Guerra

Durante la diretta di mercoledì sera, la giornalista e conduttrice Federica Sciarelli annuncia alla moglie di Guerra di aver intercettato l'ex marito in Grecia. Alla vista delle telecamere, il 56enne perde le staffe: " Non mi hai mai visto. Spegni tutto e la storia finisce qui ", dice all'inviato che lo ha raggiunto a Petrasso, nel Peloponneso. Raffaella Borghi, ospite in studio, resta di stucco. Dura, anzi durissima, la reazione: " Non è un uomo, non è un padre. - commenta - Non sa neanche che è diventato nonno ". Nei giorni successivi, la storia viene ripresa da quotidiani e testate online suscitando l'indignazione dei lettori. Ma cosa c'è di vero?

La denuncia nel 2016

Stando a quanto apprende l'Ansa, a settembre 2016 Raffaella Borghi presentò una denuncia ai Carabinieri di Imola accusando l'ex di violazione degli obblighi familiari in relazione al mantenimento delle due figlie. Adamo Guerra, infatti, venne rintracciato in Grecia dalla polizia straniera, a seguito di ricerche estese in ambito europeo dopo la presunta scomparsa. Il ritrovamento fu notificato all'ex moglie e ai genitori di lui che, dal lontano 2013, hanno contribuito al sostentamento delle due nipoti.

Verso la fine dell'estate 2016, la donna si recò nuovamente in caserma a Imola per denunciare l'ex coniuge dal momento che necessitava di maggiori risorse economiche per il mantenimento delle figlie. Nei giorni scorsi, Borghi ha dichiarato di aver saputo che l'ex si trovava all'estero quando, a febbraio 2022, aveva fatto richiesta all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero, come risulta anche dagli atti del Comune di Bagnacavallo, ultima residenza). Durante la diretta di "Chi l'ha visto", però, la donna sembrava sorpresa e incredula di aver rivisto il 56enne. Qual è la verità? Chissà.