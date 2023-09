La moglie lo crede morto da 10 anni, ma lui è in Grecia. La rivelazione a "Chi l'ha Visto?"

Per dieci lunghi anni la ex moglie lo ha creduto morto. E invece Adamo Guerra, imolese classe 1967, per fortuna è vivo e vegeto. Nel 2013, prima di svanire nel nulla, aveva scritto una lettera ai genitori in cui annuciava l'intenzione di togliersi la vita. I familiari hanno pensato al peggio non ricevendo più sue notizie da quel momento. Finché un inviato di Chi l'ha Visto, il programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli, lo ha trovato in Grecia. " Non voglio saperne niente ", ha detto l'uomo invitando il giornalista a spegnere la videocamera. Incredula la reazione dell'ex compagna durante la diretta della puntata: " Sono senza parole. Non ha pensato neanche alle figlie ".

La lettera d'addio

Una storia quasi surreale che, per certi versi, ricorda la trama del celebre romanzo pirandelliano "Il fu Mattia Pascal". Proprio come Adriano Meis - il protagonista dell'opera - Adamo Guerra ha lasciato credere alla moglie, Raffaella Borghi, dalla quale ha avuto due figlie prima di separarsi, di essere morto. A luglio 2013 aveva inviato una (presunta) lettera d'addio ai genitori in cui lasciava intendere di aver meditato il suicidio. " Ciao mamma e papà . - recita la missiva - Non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. Cercherò di fare bene quest'ultimo passo per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo. Restano ancora alcuni anni difficili ".

Il ritrovamento in Grecia: "Non voglio saperne niente"

Raffaella, che non ha mai creduto alla storia del suicidio, ha cercato l'ex marito per anni. E alla fine, il tempo le ha dato ragione. La redazione di Chi l'ha Visto ha intercettato Adamo Guerra in Grecia, mentre si trovava sul posto di lavoro. Infastidito dalla presenza della telecamera, l'uomo ha reagito in malo modo: " Andate via, spegnete tutto. Non voglio sapere assolutamente niente. Facciamo che io non sono qui e voi non mi avete mai trovato. Va bene? La cosa finisce qui ".

La reazione della ex moglie: "Sono senza parole"