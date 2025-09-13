Ripartono le 45 navi della Flotilla di Greta: "Sollevati e liberati"

Le barche della flotilla di Gaza si stanno muovendo. Le imbarcazioni della spedizione italiana, con a bordo anche 4 parlamentari di opposizione, hanno lasciato il porto di Augusta. Allo stesso modo si sarebbero mosse anche alcune delle imbarcazioni che si trovano in Tunisia, alle quali faranno seguito quelle arrivate a Sidi Bou Said provenienti dalla Spagna. Il ricongiungimento tra le formazioni avverrà in mare, dove si incontreranno anche con quelle provenienti dalla Grecia.

La partenza sarebbe dovuta avvenire nei giorni scorsi ma per motivi tecnici e per le cattive condizioni meteo marine è stata rinviata. Questa mattina le forze dell'ordine hanno effettuato le ultime verifiche e dopo è stato dato il via libera alla partenza: molte le persone presenti sulla banchina per manifestare il loro sostegno alla missione. " Il nostro obiettivo è solo portare aiuti umanitari. Chiediamo al governo di attivare ogni canale possibile per raggiungere questo obiettivi ", ha dichiarato Arturo Scotto, parlamentare del Pd, a bordo con la collega dello stesso partito, Annalisa Corrado.