Venezuela, forti esplosioni udite nella notte a Caracas

Forti esplosioni hanno scosso Caracas nella notte tra venerdì e sabato. Almeno sette boati, accompagnati dal rumore di velivoli a bassa quota, sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 in Italia), secondo quanto riferito da testimoni e da giornalisti presenti sul posto. In diversi quartieri della capitale venezuelana le persone sono scese in strada, richiamate dal frastuono e dalle vibrazioni percepite in più zone della città.

Al momento il governo venezuelano non ha commentato quanto. Le esplosioni si inseriscono in un contesto di forte tensione internazionale, mentre negli ultimi giorni le forze armate degli Stati Uniti hanno intensificato operazioni nel Mar dei Caraibi, prendendo di mira imbarcazioni sospettate di traffico di droga.

Proprio venerdì, il Venezuela aveva fatto sapere di essere disponibile a negoziare un accordo con Washington per il contrasto al narcotraffico. Tuttavia, il presidente Nicolás Maduro ha ribadito che, a suo avviso, gli Stati Uniti puntano a forzare un cambio di governo nel Paese e ad avere accesso alle ingenti riserve petrolifere venezuelane. Una pressione che, secondo Caracas, va avanti da mesi e che si è tradotta anche in un massiccio dispiegamento militare statunitense nei Caraibi avviato la scorsa estate.

Le esplosioni della notte arrivano inoltre mentre il presidente americano Donald Trump ha recentemente evocato la possibilità di azioni più incisive contro il Venezuela, affermando che i giorni del

governo Maduro sarebbero “contati”. Al momento non è chiara la natura degli scoppi né se siano direttamente collegati alle operazioni militari statunitensi in corso.

Le prime immagini sui social

Sui social circolano le prime immagini delle esplosioni